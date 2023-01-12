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六龜梅花綻放已3成 茂管處曝光1日、2日遊路線

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
交通部觀光局茂林國家風景區管理處表示，目前六龜梅花已開約3成，下周估計會大肆盛開。圖／讀者提供
交通部觀光局茂林國家風景區管理處表示，目前六龜梅花已開約3成，下周估計會大肆盛開。圖／讀者提供

高雄六龜寶來是知名賞梅景點，每年12月至隔年1月梅花盛開，山頭如被白雪覆蓋，浪漫景象吸引大批遊客前往。交通部觀光局茂林國家風景區管理處表示，目前六龜梅花已開約3成，下周估計會大肆盛開，但恰逢農曆春節，呼籲民眾避免塞車可選在年前或年後前往，也公布搭配周圍景點的旅遊路線，民眾可參考安排1日遊、2日遊。

茂管處表示，目前梅花在山頭的分布算均勻，從三叉工坊往上走，沿線步道都可以看見梅花，業者估計農曆年假中間，會是梅花最盛放的時候，但往年搭配走春熱潮，上山賞梅路段幾乎都會塞車，過去六龜區公所也曾攜水土保持局，評估梅園周圍路段是否能再拓寬，但基於農業土地難以再壓縮使用，目前減緩塞車情形只有靠區公所人員現場引導。

茂管處與梅園管理業者建議，民眾賞梅不一定要將車停在山上，可以在寶來大街品嘗在地料理之後，車輛停在附近，散步健行上山，避開塞車，爭取遊憩時間，也能一路享受沿途美景。

除了賞梅，茂管處也規畫建議的旅遊路線，民眾特地來到六龜，可以搭配周圍景點1日遊、2日遊，像是浦來溪頭社戰道、竹子門發電廠巴洛克建築、知名婚紗拍攝景點新威森林公園、寶來及不老溫泉區等。詳細旅遊路線可至茂管處網站查詢：https://www.maolin-nsa.gov.tw/03001299.html

茂管處提醒，因應去年中疫情解封，國旅回籠，今年農曆年假溫泉訂房已逾9成，不過夜湯屋也難以隨到隨泡，都需提早預訂，建議旅客可以錯開年假期間到寶來山區賞梅泡溫泉，來不及趕上梅花季，也可以在1月底過後，接續到山上迎接粉嫩櫻花季。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處表示，目前梅花在山頭的分布算均勻，從三叉工坊往上走，沿線步道都可以看見梅花。圖／讀者提供
交通部觀光局茂林國家風景區管理處表示，目前梅花在山頭的分布算均勻，從三叉工坊往上走，沿線步道都可以看見梅花。圖／讀者提供
高雄六龜寶來是知名賞梅景點，每年12月至隔年1月梅花盛開，山頭如被白雪覆蓋，浪漫景象吸引大批遊客前往。圖／讀者提供
高雄六龜寶來是知名賞梅景點，每年12月至隔年1月梅花盛開，山頭如被白雪覆蓋，浪漫景象吸引大批遊客前往。圖／讀者提供

梅花 賞梅 塞車 六龜

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