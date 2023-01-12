國小學童吃完營養午餐再放學？高市學校、家長、教師各執立場

高雄市各級學校家長會協會等團體曾建請市長陳其邁落實國小生全面在校用餐後再放學，全市246所小學尚有29校未實施，是六都中唯一未全面推動縣市，呼籲別讓高雄的小孩餓著肚子再放學。教育局責請各校採問卷調查，意外引起輿論戰火，甚至傳有教師威脅學童「勾同意，就不跟你好」，被疑為試圖左右調查結果，令教育局始料未及！

國小低年級學童是否該留在學校吃完營養午餐再放學？108學年度就在高雄掀起論戰，至今未達共識。去年底高市教育局要求不實施的學校做調查，卻傳有教師幹部從中作梗，家長懷疑這些教師不顧孩童的健康權。

協會今午在三民家商辦座談，邀學校，家長及教師代表對話，三方各執立場。協會指出，教育局指75%同意才能推動，門檻過高，問卷內容設計具瑕疵，更令人懷疑是在推動政策還是反推動。原縣區的偏鄉學校都已能執行，不解市區29校為何做不到，若孩子留校用餐會影響教師休息，教師應彈性調整，不能與孩子的用餐權益混為一談。

桂林國小陳姓家長會長指此份問卷無需經家長簽名，豈非有做手空間？據他所知，校長、家長都想推，但有教師幹部阻擾，學校為此已鬧分裂，建議市長下一紙公文決策，大家都不必再爭吵。勝利國小一名家長說，高雄是數一數二都會，卻讓孩子淪二等公民。新上國小家長會總幹事認為，要不要吃營養午餐，應將權利還給孩子決定。

高市教師職業工會理事長于居正說，營養午餐供應問題歸委員會處理，不該有外力干涉。法源命令已在，應回到體制內處理。工會從未反對辦營養午餐，而是反對採體制外處理，法有不足，就該修法。

一名教師代表說，有些學校廚房設備不足，執行困難，不能以此質疑教師對學童的愛。文府國小教師代表則質疑，低年學童抬餐桶萬一地上濕滑打翻，責任歸誰。新上國小校長王彥嵓表示，校長的立場是依指示行政，此事師長間應相互聆聽對方的困難，思考兩全其美的辦法，

「大家都為孩子好」，教育局副局長吳文靜說，低年級用餐政策當時訂於2023年全面實施，主要希望孩子在學校能用到衛生營養的餐點。此案2019年就曾討論，去年底教育局要求未實施的學校問卷調查，是認為校內若有共識，推動將會更順，此外也能透過問卷了解無法執行的原因，再思考相關配套。局方並不樂見師長間為此事撕裂情感。