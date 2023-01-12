樂天桃猿隊球星造訪金鼎國小 小朋友爭相合影超嗨

「你打過幾支全壘打？為什麼綽號叫『超級喜歡』？」金寧鄉的金鼎國小今天成為金門最幸福的小學，原來是樂天桃猿職棒的3名球星到學校跟小朋友相見歡，小朋友發問踴躍並爭相拿出棒球給他們簽名，現場氣氛超熱烈。

樂天職棒球星陳禹勳、郭嚴文、朱育賢3人與青棒國手李康聖今天在桃園市浯江金門同鄉會理事長李寧源、金門棒委會主委陳滄江、金門縣政府秘書王中聖的陪同下拜訪金鼎國小，受到校長曾秀玲等師生熱烈歡迎。

3位球星代表球團贈送小朋友各人各一件樂天職棒的紀念球衫，讓小朋友都樂壞了，在與球員互動時，現場更是熱烈，小朋友對樂天職棒隊的球星都相當熟悉，發問超踴躍，有小朋友問陳禹勳「綽號『鄉長』怎麼來的？怎麼開始打棒球的？最擅長投什麼球？」也有人衝著郭嚴文問，「為什麼叫『超級喜歡』；還有人問朱育賢「打過幾支全壘打？去年桃猿隊沒連霸的心情？」甚至連「為什麼這麼帥！結婚沒？有沒有小孩？」等問題都出來了，讓球星都快招架不住。

稍後，在球員簽名合照時，小朋友除了拿剛獲贈的樂天隊紀念球衫競相排隊請陳禹勳3人簽名，也有心的準備了棒球、球帽、簽名簿排隊索取簽名，球星們也都相當親切的合照，有求必應。

除了球星到各校推廣棒球運動外，樂天桃猿職棒球團副董事長川田喜今天也拜會金門副縣長李文良，希望未來可以跟金門縣有多一點的合作，也邀請金門縣民一起到桃園看樂天桃猿隊比賽，日後並將舉辦金門日活動，讓金門縣縣民可以免費入場觀看精采比賽。

李文良表示，非常感謝樂天桃猿隊來金門辦棒球推廣，球員教小朋友們接傳球、揮棒等基本動作，並進行投打技巧傳授，讓小朋友受益良多，另特別感謝李寧源理事長從中穿針引線促成這次交流機會，希望藉由與樂天桃猿隊交流，讓地區學生多一個學習平台，進而促進本縣國際交流並帶動國際觀光。