午仔魚價格波動大 屏縣府推收購補貼、行銷通路促銷

台灣午仔魚去年12月遭禁銷陸，屏東縣午仔魚產量占全國8成衝擊大，午仔魚價格近期波動，以往過年前，池邊價每台斤110元到120元上下，近期波動大出現新低每台斤90元。屏縣府農業處指出，協助午仔魚內銷，第一階段預計6月底前收購補貼1500公噸，每公斤補助10元，魚貨出貨前提供檢驗，請相關漁會、合作社、加工廠踴躍收購屏東仔魚，強化國內行銷。

縣府農業處長鄭永裕說，午仔魚有養殖周期，目前預計出貨到3月底4月左右，午仔魚的重量從2兩到10兩都可出貨，從燒烤、便當、家庭餐桌到宴席桌菜，運用層面廣泛。這次與台灣農漁會超市中心合作，將屏東午仔魚以鮮魚、一夜干在全台48間農漁會超市販售促銷。

鄭永裕說，午仔魚銷陸停擺，但仍有出貨到香港，一周三趟次變成兩趟次，希望穩定午仔魚價格，池邊價每台斤100元才能較符合成本，枋寮漁會也有做收購、共同運銷。近期傳出有盤商惡意低價收購，也有將相關資料提供給公平交易委員會調查。

屏東漁會青年聯誼會長、午仔魚養殖業者陳右穎說，午仔魚價格波動，出現一台斤90元池邊價，但還不是近年來最低的，之前曾出現最低一台斤80多元，以往過年前價格落在110元到120元上下。推動促銷可以刺激帶動買氣，國外市場部分，若以華人市場空間大，但若要開闢其他族群，飲食習慣大不同，還有很大努力空間。台灣進口漁獲量還是大於養殖量，國內市場仍有提升空間。

陳右穎呼籲，養殖戶現不要放養太多，希望明年度養殖量下降，供需平衡，魚價波動就不會太大。午仔魚生產成本高，若降低成本，從魚的育種著手，像是抗病性、換肉率高等，但育種技術研發需長時間。