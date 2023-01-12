流水席之亂話題燒…網友喊話高雄「辦桌嘉年華」 內門總鋪師將出動？

近日「流水席之亂」在網路大肆延燒，火紅程度甚至招來馬來西亞網媒轉載，網友戲稱「丟臉丟到國外去」。雖流水席被Po文的準新娘嫌棄到一文不值，仍有大批網友護航台灣「流水席文化」，敲碗要高雄市長陳其邁出動「辦桌故鄉」內門的總鋪師，開辦「辦桌嘉年華」；陳其邁今回應「會請觀光局積極規畫舉辦」，內門農會總幹事洪輝煌也說「如果市長有意舉辦辦桌活動，內門農會樂意號召總鋪師們全力配合」。

「流水席之亂」起因是一名準新娘不滿公公婚宴要在高雄辦流水席，她匿名在網路連發數篇文，攻擊流水席「能看嗎」、「菜色能吃嗎」、「打包很丟臉」等等，引來大批網友撻伐拜金、酸她公主病；其中，疑似小姑的網友也在同一個平台發文，揭露準新娘向哥哥討房產、索取分手費等行徑。

網友原以為小姑9日發文表示「婚結不成」，代表「流水席之亂」宣告完結，沒想到10日、11日，準新娘和小姑又相繼在匿名公社發文，目前事件進度已更新至「第11集」，有網友嘲諷表示「別看韓劇了，我們台劇精采程度也沒在輸」。

台灣流水席文化被準新娘大肆批評，但有更多網友護航「流水席就是霸氣」、「打包回家最好吃」、「真材實料不輸飯店」，甚至還有網友敲碗要高雄市長陳其邁開辦「辦桌嘉年華」，表示高雄在地人也很久沒吃到辦桌；對此，今天陳其邁回應「總鋪師外燴菜色色香味俱全、便宜又大碗，這種競賽有趣又有台灣味，會請觀光局積極規畫舉辦」。

高雄內門農會總幹事洪輝煌表示，如果市長陳其邁有意舉辦辦桌活動，內門農會樂意號召總鋪師們「全力配合」；洪輝煌也說，現在除了私人邀約的婚宴、尾牙、春酒等，確實少有開放一般民眾自由參加的辦桌宴，每年內門固定舉辦的「初二娘家宴」，去年12月一對外開放就被秒殺。

洪輝煌建議，民眾如果想念辦桌味，內門台3線沿線都有各家總鋪師現做「手路菜」，或者現在電商通路也能買到加熱即食的辦桌料理包，民眾可以自行上網購買。

辦桌經驗超過30年的內門知名總鋪師阿隆師團隊表示，目前嫁娶、尾牙、春酒等辦桌邀約，已經排到今年中，甚至年底也開始預訂，流水席在台灣人宴席文化，仍有不可取代的地位。