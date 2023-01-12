屏東縣促銷午仔魚買二送一 希望增加內銷量

大陸去年底突然禁止台灣午仔魚銷陸，由於屏東縣午仔魚產量占全台8成，首當其衝，為了增加漁產通路，屏東縣府與台灣農漁會超市中心聯合推廣，從即日起到一月底止在新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖與金門等48間農漁會超市，同步促銷屏東午仔魚鮮魚與午仔魚一夜干，年節推廣價買2送1，屏東縣府也希望民眾多多食用肉質細嫩的午仔魚，讓大家在年節期間，天天有魚吃，年年吃好魚。

屏東縣府農業處今在屏東物產館舉行午仔魚促銷，推出午仔魚鮮魚、午仔魚一夜干均一特價每尾159元以及買2送1的優惠，現場還有加碼「午」告幸運籤抽抽樂優惠再打折，有機會以買2送1再打5折的超低優惠將屏東優質午仔魚帶回家。屏東縣副縣長黃國榮說，過年吃魚，也象徵年年有餘，台灣農漁會超市中心執行者陳文嘉說，午仔魚促銷以鮮魚、一夜干冷凍保存，昨天出貨1千多箱，陸續增加中，通路原訂48家農漁會超市，也會持續增加中。