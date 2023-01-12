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年貨買氣增5成 高市推出年貨公車加碼抽好禮
農曆春節將至，近日已有不少民眾忙著採買年貨，為鼓勵民眾搭乘公共運輸辦年貨走春，高雄市交通局推出「錢兔似錦躍新春-2023年貨公車」，精選88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線、0南/北、33、82、248、紅27等8條公車路線可供搭乘。三鳳中街商機促進會理事長伍進昌表示，今年年貨業績已回到疫情前盛況，買氣和過去2年的疫情期間相比增5成。
交通局今天在三鳳中街舉辦舞獅慶新春記者會，宣布年貨公車開跑。交通局長張淑娟指出，三鳳中街是南台灣知名年貨大街，愈接近年節買氣愈旺，交通局推出年貨公車讓民眾可輕鬆採買，不用苦找停車位，在車上更妝點爆竹、年貨等增加年味。
年貨公車的車體上貼著喜氣洋洋的紅色裝飾，上頭印有「錢兔似錦躍新春-2023年貨公車」，車前LED顯示板也會有年貨公車字樣，方便民眾辨認。張淑娟說，路線幾乎遍布高雄市區，民眾可選擇方便的路線搭乘公車採買。除精選8條路線外，抵達高雄中學站、三民市場站、自立河北路口站的公車也可搭乘。
搭配春節活動，交通局也特別推出「2023年貨公車LINE官方帳號」，只要加入好友，每天皆可玩一次刮刮卡遊戲，就有機會刮中MeNGo時數票、折價券、50元全家或7-11商品劵、隨身碟、手帳本等超過200項好禮。還有機會抽中鼓山魚市場8家精選商家優惠券及暢遊鼓山魚市場的「33區」等市區公車免費乘車券。
伍進昌說，疫情逐漸趨穩，今年採買民眾相當踴躍，平日買氣也很旺，感謝交通局特別精選年貨公車路線，讓民眾可以更方便採買。伍進昌觀察，不少長輩會選擇搭乘公車採買年貨，周間採買品質好，即使家人都上班，長輩還是可以輕鬆出門採買。歡迎民眾多多搭乘公車，省去停車、塞車困擾，2月底前，還可使用免費乘車券搭年貨公車。
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