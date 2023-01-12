李敏勇特展移師高雄 陳其邁憶及雄中「彈孔牆」認識228

高雄市長陳其邁及詩人李敏勇都是高雄中學校友，均經由校園磚壁彈痕認識228事件。文化局指出，李敏勇以筆墨及詩文抒發見證台灣民主化歷程，50幅詩帖墨寶分成四大展區，今起在高雄市立歷史博物館展至4 月30日。

228事件發生時，各地警民衝突激烈，雄中、雄工、雄女及雄商學生合組自衛隊，挺身保護校園及本省人、外省人，時至今日，鄰近運動場的磚牆遺留彈孔見證歷史，常舉辦「雄中自衛隊」紀念活動。

《死滅與再生：李敏勇二二八詩帖》特展今天在高史博舉辦開幕式，現場播放李敏勇「這一天，讓我們種一棵樹」詩作，白色恐怖受難者家屬李順法的孫女李欣怡現場伴奏長笛，用悠揚樂曲及詩人手寫文字緬懷歷史。陳其邁以「學長」稱呼李敏勇，今天出席「死滅與再生」揭幕式。

1947年出生的李敏勇說，他出生那年發生228事件，進入雄中看見磚壁上的彈孔才知道這件事，此事一直種在心裡，陪伴文學創作旅程。

「我出生在1964年，也是在雄中知道228事件」陳其邁回憶此事，並認為比起許多新興民主國家，台灣人的民主之路走得艱辛，承受更多折磨和苦難，這段歷史不分族群，大家都應該珍視及維護，這場展覽是今年高雄市228事件紀念的第一場活動，別具意義。