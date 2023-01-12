屏東熱博14日起登場 彩繪稻田卡娜赫拉的小動物搶先看

2023屏東熱帶農業博覽會將在元月14日開幕，眾所期待、最吸睛巨型彩繪稻田，今年搭配生肖兔年主題，與卡娜赫拉的小動物合作，兔兔及P助將在彩繪稻田中粉墨登場，邀請大家春節連假一起到屏東，見證屏東農民軟實力。

屏縣府農業處指出，屏東熱帶農業博覽會每的年彩繪稻田，總吸引百萬人潮，今年感謝三貝多股份有限公司授權，讓最Q最可愛的卡娜赫拉與小動物們成為主角，搭配迎春花海、瓜果長廊、地景藝術等亮點特色及各特色主題區，呈現多元豐富的屏東農、漁、林、休閒觀光產業等特色。

今年屏東熱帶農業博覽會共有46天，農業處指出，配合產業園區開發工程需要，場域將較往年稍微縮小，內容精緻充實，除彩繪稻田外，園區從熱帶、亞熱帶到溫帶的植物、農業、水果等都有，從中發現農民的生命力及創造力，歡迎大家安排屏東走春遊程，見證屏東農業科技的進步。

農業處表示，巨型彩繪稻田由屏東縣稻米神農獎林清源所率領的團隊，屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊種植下，3D轉圖，讓傳統農業結合現代科技，締造大型地景藝術。