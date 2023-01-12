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金門國家公園春節環教活動5梯次 13日起報名

中央社／ 金門縣12日電
金門國家公園管理處將於27日至29日辦理3場共5梯次春節環境教育活動，13日上午9時開放報名；參加者可獲贈精美宣導品。中央社／金門國家公園管理處提供 中央社
金門國家公園管理處將於27日至29日辦理3場共5梯次春節環境教育活動，13日上午9時開放報名；參加者可獲贈精美宣導品。中央社／金門國家公園管理處提供 中央社

迎2023年春節金門國家公園管理處為讓民眾了解金門人文與戰役史蹟等各項資源，並增進生態保育常識，將於27日至29日，辦理3場共5梯次春節環境教育活動，13日上午9時開放報名。

金門國家公園管理處今天發布新聞稿表示，春節環境教育活動分別是：「烈嶼戰地秘境巡禮」1梯次、「太武山12奇景解說導覽活動」2梯次、「走讀瓊林」2梯次，歡迎民眾踴躍報名參加。

金管處表示，這次活動邀請生態和文史專業講師，一起帶領民眾透過實地導覽，與這些人文資產、戰役史蹟零距離接觸。1月27日下午邀請洪清漳解說后頭聚落、麒麟山周邊營區與相關軍史；1月28日下午邀請黃振良與陳炳容介紹太武山12奇景；1月29日下午由李俊昇與胡震彬導覽瓊林的人文景觀、聚落歷史。

3項活動訂於13日上午9時開放報名，每梯次30個名額，其中，「烈嶼戰地秘境巡禮」因考量場地等因素，限國小高年級生以上民眾參加，其他梯次不限參加者年齡。

金管處表示，將贈送精美宣導品給參與者，並呼籲民眾共同遵守防疫與活動相關規定；如有任何問題，可來電洽詢：解說教育課孫小姐，電話082-313189（0911-870-589）。

報名網址：「烈嶼戰地秘境巡禮」；「太武山12奇景解說導覽活動」；「走讀瓊林」。

金門 奇景 春節

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