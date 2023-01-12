金門國家公園春節環教活動5梯次 13日起報名

迎2023年春節，金門國家公園管理處為讓民眾了解金門人文與戰役史蹟等各項資源，並增進生態保育常識，將於27日至29日，辦理3場共5梯次春節環境教育活動，13日上午9時開放報名。

金門國家公園管理處今天發布新聞稿表示，春節環境教育活動分別是：「烈嶼戰地秘境巡禮」1梯次、「太武山12奇景解說導覽活動」2梯次、「走讀瓊林」2梯次，歡迎民眾踴躍報名參加。

金管處表示，這次活動邀請生態和文史專業講師，一起帶領民眾透過實地導覽，與這些人文資產、戰役史蹟零距離接觸。1月27日下午邀請洪清漳解說后頭聚落、麒麟山周邊營區與相關軍史；1月28日下午邀請黃振良與陳炳容介紹太武山12奇景；1月29日下午由李俊昇與胡震彬導覽瓊林的人文景觀、聚落歷史。

3項活動訂於13日上午9時開放報名，每梯次30個名額，其中，「烈嶼戰地秘境巡禮」因考量場地等因素，限國小高年級生以上民眾參加，其他梯次不限參加者年齡。

金管處表示，將贈送精美宣導品給參與者，並呼籲民眾共同遵守防疫與活動相關規定；如有任何問題，可來電洽詢：解說教育課孫小姐，電話082-313189（0911-870-589）。

報名網址：「烈嶼戰地秘境巡禮」；「太武山12奇景解說導覽活動」；「走讀瓊林」。