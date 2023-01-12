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金門衛生局辦公房舍老舊 陳福海允諾幫找新家

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海昨前往金門縣衛生局本部視察，並瞭解該局超過53年的辦公房舍使用情況。圖／縣府提供
金門縣長陳福海昨前往金門縣衛生局本部視察，並瞭解該局超過53年的辦公房舍使用情況。圖／縣府提供

上任至今就馬不停蹄走訪縣內各單位的金門縣長陳福海，昨前往金門縣衛生局本部瞭解該局超過53年的辦公房舍使用情況，陳福海表示，近年因配合防疫需求，衛生局同仁肩扛重責有效鏈結金門醫療防護網。他也提及，從政以來施政首重教育與醫療，除了要求相關單位先盤整公私有閒置空間能量，希望能儘早幫衛生局同仁找到一個家。

金門衛生局位於金湖鎮小太湖畔，使用面積約 0.51 公頃，辦公總樓地板面積約 2100 平方公尺，現有建築為 2至3層樓的早期房舍，最久的建築使用迄今已達53年。衛生局代理局長李金治表示，衛生局目前有醫事科、健康促進科、疾病管制科、藥物食品檢驗科、長期照顧科、行政科等六個科，以及會計室、人事室等單位，單位人數達173人。

李金治表示，金門比全國更早邁入高齡社會，因此近年來衛生局配合國家政策與在地需求又增設了長期照顧科，目前因為辦公空間不足，全局百餘位同仁要分局本部、中正路辦公廳、花崗石舊院區檢驗室等3個地方工作，如果能整合到一個新處所服務，對於單位橫向聯繫與民眾洽公來說相對會便利許多。

陳福海指出，醫療是時時照顧鄉親健康，如何讓金門醫療更加完善，除了有賴金門醫院三方共管的不斷精進，我們在地金門縣衛生局長期在衛政醫療工作的付出更是整體金門醫療健康守護網的重中之重。

在衛生局本部各樓層訪視時，陳福海對於部分樓層有壁癌、滲水的情況，也當場指示幕僚與衛生局保持聯繫列管改善。陳福海說，衛生局既有辦公空間老舊且狹窄，整體看來有部分樓層的辦公環境相對壓迫擁擠，長久下來對於工作效率與員工健康也勢必有所影響；為了讓衛生局有更良善的工作資源與空間，陳福海也承諾會將衛生局新家做為施政排序優先的重點工作。

金門縣長陳福海昨前往金門縣衛生局本部瞭解該局超過53年的辦公房舍使用情況，希望能儘早幫衛生局同仁找到一個家。圖／縣府提供
金門縣長陳福海昨前往金門縣衛生局本部瞭解該局超過53年的辦公房舍使用情況，希望能儘早幫衛生局同仁找到一個家。圖／縣府提供
金門縣長陳福海昨前往金門縣衛生局本部視察，並逐一跟衛生局同仁問候。圖／縣府提供
金門縣長陳福海昨前往金門縣衛生局本部視察，並逐一跟衛生局同仁問候。圖／縣府提供

衛生局 金門 陳福海

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