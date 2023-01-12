高雄捷運延伸林園延都計變更一案 高市府強調誠意溝通

高雄林園捷運延伸線都計變更及區段徵收引起部分地主疑慮，高市府重申，此案絕對尊重民意、誠意溝通，不同意者就不納入。

針對林園捷運都計變更及區段徵收一案，高雄市都發局於元月10日再到林園當地開說明會，向民眾報告捷運延伸線都市計畫及區段徵收內容。市府重申，會充分尊重民意，並以誠意向居民溝通。

都發局表示，此案在去年11月20日、12月15日兩度發函給地方及陳情民眾，公文上即載明不同意的人，會剔除於都市計畫變更及區段徵收外，維持農業區且無額外負擔開發費用問題。

都發局長吳文彥說，農地經區段徵收變更為建地後，地主仍可選擇領回一定比率的土地，地主權益不會因區段徵收而減損。對於不同意參與的地主，市府也會充分尊重，剔除於都計變更及區段徵收，也不需負擔區段徵收開發費用。

吳文彥表示，捷運林園延伸線在去年9月23日獲行政院核定，將帶來交通便利、人口增長，並帶動地方繁榮。市府為掌握捷運契機，擘劃林園未來發展，才啟動捷運場站周邊土地專案通盤檢討，將農業區依法變更為住宅區、商業區、產業發展專用區及道路、綠地與公園等公共設施，並依法令規定，採區段徵收整體開發，讓建地及公共設施一次開闢完成。

他表示，市府不斷為林園未來發展努力，希望各方瞭解，此案也會持續溝通，召開說明會，讓居民能更充分瞭解計畫內容及解說相關疑義。