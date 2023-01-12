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高雄史努比渡輪引話題 候船室加碼推出動物壁畫

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
雲燈與瀕臨絕種動物壁畫，台灣石虎、台灣黑熊、馬來西亞馬來貘等瀕危動物成了鼓山渡輪站候船室最美的風景。記者林巧璉／攝影
雲燈與瀕臨絕種動物壁畫，台灣石虎、台灣黑熊、馬來西亞馬來貘等瀕危動物成了鼓山渡輪站候船室最美的風景。記者林巧璉／攝影

高雄市輪船公司上月推出SNOOPY渡輪，不少民眾特地為此搭乘，輪船公司說，每天都有韓籍、日籍旅客特地到現場用韓語日語問哪裡搭。輪船公司趁勢再推出雲燈與瀕臨絕種動物壁畫，台灣石虎、台灣黑熊馬來西亞馬來貘等瀕絕動物成了鼓山渡輪站候船室最美的風景。

輪船公司表示，這座候船室堪稱全台最療癒也最童趣的候船室，由音樂人許常德策畫、窩窩設計繪畫，希望能讓更多人關心瀕臨絕種的動物。窩窩的年輕繪畫家經年累積的畫作，把瀕臨絕種動物的剛出生及長大後的樣子一起呈現，有台灣黑熊、馬來西亞馬來貘，將近有十來種動物，或站在候船室的電視螢幕上、或爬在牆上，每一位到場打卡拍照的人，就是把關心瀕臨絕種動物的愛心分享出去。

「我知道，這個是台灣獼猴、柴山有，這個隻是什麼？我在動物園沒有看過！」今天輪船公司特地邀請幼兒園孩童到場體驗，小朋友在候船室裡聽故事導覽員介紹牆上的瀕臨絕種動物，接著搭上SNOOPY渡輪認識高雄港。現場也提供SNOOPY的紅包袋、汽球，預祝小朋友新春快樂。

輪船公司董事長黃淑美表示，今天的活動融入了SNOOPY野餐概念，小朋友搭乘SNOOPY渡輪來一場難忘的野餐戶外教學或拍攝畢業照，希望這個行程能成為小朋友及畢業生永生難忘的回憶，有興趣的學校都可來電輪船公司詢問行程與費用安排。

輪船公司表示，史努比渡輪詢問度火熱，目前皆須現場候船搭乘，不開放散客預約，海上巴士航班詳細資訊及票價，可洽高雄市輪船公司FB及官網(https://reurl.cc/lZMAnY)查詢，團體包船、行程安排可電洽07-2262888轉營業部安排行程。

台灣石虎、台灣黑熊、馬來西亞馬來貘等瀕危動物成了鼓山渡輪站候船室最美的風景，今天有幼兒園小朋友搶先體驗。記者林巧璉／攝影
台灣石虎、台灣黑熊、馬來西亞馬來貘等瀕危動物成了鼓山渡輪站候船室最美的風景，今天有幼兒園小朋友搶先體驗。記者林巧璉／攝影

馬來西亞 台灣黑熊 野餐

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