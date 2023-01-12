高雄史努比渡輪引話題 候船室加碼推出動物壁畫

高雄市輪船公司上月推出SNOOPY渡輪，不少民眾特地為此搭乘，輪船公司說，每天都有韓籍、日籍旅客特地到現場用韓語日語問哪裡搭。輪船公司趁勢再推出雲燈與瀕臨絕種動物壁畫，台灣石虎、台灣黑熊、馬來西亞馬來貘等瀕絕動物成了鼓山渡輪站候船室最美的風景。

輪船公司表示，這座候船室堪稱全台最療癒也最童趣的候船室，由音樂人許常德策畫、窩窩設計繪畫，希望能讓更多人關心瀕臨絕種的動物。窩窩的年輕繪畫家經年累積的畫作，把瀕臨絕種動物的剛出生及長大後的樣子一起呈現，有台灣黑熊、馬來西亞馬來貘，將近有十來種動物，或站在候船室的電視螢幕上、或爬在牆上，每一位到場打卡拍照的人，就是把關心瀕臨絕種動物的愛心分享出去。

「我知道，這個是台灣獼猴、柴山有，這個隻是什麼？我在動物園沒有看過！」今天輪船公司特地邀請幼兒園孩童到場體驗，小朋友在候船室裡聽故事導覽員介紹牆上的瀕臨絕種動物，接著搭上SNOOPY渡輪認識高雄港。現場也提供SNOOPY的紅包袋、汽球，預祝小朋友新春快樂。

輪船公司董事長黃淑美表示，今天的活動融入了SNOOPY野餐概念，小朋友搭乘SNOOPY渡輪來一場難忘的野餐戶外教學或拍攝畢業照，希望這個行程能成為小朋友及畢業生永生難忘的回憶，有興趣的學校都可來電輪船公司詢問行程與費用安排。