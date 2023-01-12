快訊

疫情再現降幅！本土+2萬2653例、284例境外、48死 較上周下降27%

下午1時15分台東外海規模4.3地震 最大震度屏東2級

聯合再生洪傳獻：把光電當小媳婦 官方目標都是空談

「流水席」議題持續燒 陳其邁允諾籌備辦桌武林大賽

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
米糕、腿庫等佳餚都是辦桌中常見的手路菜。圖／高雄市府提供
米糕、腿庫等佳餚都是辦桌中常見的手路菜。圖／高雄市府提供

近日「流水席」議題熱燒，有網友敲碗希望高雄舉辦「辦桌嘉年華」。高雄市長陳其邁表示，內門總鋪師的故鄉，辦桌文化盛行，總鋪師外燴菜色「色香味俱全、便宜又大碗」，這種競賽有趣又有台灣味，會請觀光局積極規畫舉辦。

內門有總舖師的故鄉之美稱，全盛時期全區有一百多組外匯團隊，至今仍有30組之多。內門農會在農曆年初二舉辦「初二回娘家吃辦桌」活動舉辦八年之久，今年也一樣，350桌在11天之內已經秒殺結束，近日發生婚宴要辦在餐廳或戶外辦桌衍生出「流水席之亂」，出發點是為行銷內門辦桌文化

市長陳其邁昨允諾協調內門農會擴大辦理初二回娘家活動，不過也有網友建議高雄市府舉辦「辦桌嘉年華」。陳其邁今早主持高雄市立歷史博物館活動時回應，這種武林大賽應該會精彩可期，會請觀光局全力規畫舉辦。

陳其邁說，內門是總鋪師的故鄉，辦桌色香味俱全，便宜又大碗，菜色豐富還可包菜尾，每道佳餚都是總鋪師的手路菜，他會積極規畫這種屬於台灣的辦桌文化，別說發揚光大，但至少是項有趣且有台灣味的活動，內門辦桌已經很火紅了，不過市府會進一步把活動辦好，談到辦桌「肚子都餓了起來」。

辦桌佳餚之一，龍蝦沙拉冷盤。圖／高雄市府提供
辦桌佳餚之一，龍蝦沙拉冷盤。圖／高雄市府提供
在傳統辦桌中，烏魚子也是一道不可或缺的佳餚，碩大的烏魚子切片一點也不奇怪。圖／高雄市府提供
在傳統辦桌中，烏魚子也是一道不可或缺的佳餚，碩大的烏魚子切片一點也不奇怪。圖／高雄市府提供
炸肉丸也很受歡迎。圖／高雄市府提供
炸肉丸也很受歡迎。圖／高雄市府提供

辦桌 內門 總鋪師

延伸閱讀

圓宗長老追思讚頌會　總統頒發褒揚令、陳菊到場獻輓

影／台南正副議長案陳其邁撂重話：違紀會做最嚴厲處分

推廣大社農特產 陳其邁：市府持續協助行銷各地

過年前喜訊！高市提前發育兒津貼、托育補助 加碼門檻取消

相關新聞

林園區段徵收 高市府：反對者不納入

高雄捷運去年拍板延伸林園，市府規畫徵收171.71公頃農地變更建地，稱是林園歷40年翻轉契機，卻遭部分地主控訴掠奪財產，...

「流水席」議題持續燒 陳其邁允諾籌備辦桌武林大賽

近日「流水席」議題熱燒，有網友敲碗希望高雄舉辦「辦桌嘉年華」。高雄市長陳其邁表示，內門是總鋪師的故鄉，辦桌文化盛行，總鋪...

圓宗長老追思讚頌會　總統頒發褒揚令、陳菊到場獻輓

高雄日月禪寺與彰化妙圓禪寺開山方丈，圓宗老和尚，上月25日圓寂，享耆壽86歲，是台灣佛教四大法派之一，大崗山法派的代表人...

回收電纜再利用 林務所佈置包子兔世界盃足球喜迎新春

再過幾天就要過年了， 金門縣林務所特別佈置年度春節迎新春農業展活動以包子兔為主角，搭配不同的兔子造型裝置藝術，呈現多元且...

屏東2區間測速「沉睡」半年…年後恢復執法 屏南居民皺眉

屏鵝公路去年7月啟動「種樹百里2.0」工程，因應封閉車道施工、暫停執法半年的省道台1線佳冬戰備跑道及台26線車城尖山段區...

高市空中鳳城工程超前 林欽榮率員聯檢重申「禁酒令」

「空中鳳城」高雄鳳山火車站暨開發大樓新建工程持續趕工，進度目前已達53.61%，農曆春節將屆，高雄市副市長林欽榮今早率隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。