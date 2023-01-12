「流水席」議題持續燒 陳其邁允諾籌備辦桌武林大賽

近日「流水席」議題熱燒，有網友敲碗希望高雄舉辦「辦桌嘉年華」。高雄市長陳其邁表示，內門是總鋪師的故鄉，辦桌文化盛行，總鋪師外燴菜色「色香味俱全、便宜又大碗」，這種競賽有趣又有台灣味，會請觀光局積極規畫舉辦。

內門有總舖師的故鄉之美稱，全盛時期全區有一百多組外匯團隊，至今仍有30組之多。內門農會在農曆年初二舉辦「初二回娘家吃辦桌」活動舉辦八年之久，今年也一樣，350桌在11天之內已經秒殺結束，近日發生婚宴要辦在餐廳或戶外辦桌衍生出「流水席之亂」，出發點是為行銷內門辦桌文化

市長陳其邁昨允諾協調內門農會擴大辦理初二回娘家活動，不過也有網友建議高雄市府舉辦「辦桌嘉年華」。陳其邁今早主持高雄市立歷史博物館活動時回應，這種武林大賽應該會精彩可期，會請觀光局全力規畫舉辦。

陳其邁說，內門是總鋪師的故鄉，辦桌色香味俱全，便宜又大碗，菜色豐富還可包菜尾，每道佳餚都是總鋪師的手路菜，他會積極規畫這種屬於台灣的辦桌文化，別說發揚光大，但至少是項有趣且有台灣味的活動，內門辦桌已經很火紅了，不過市府會進一步把活動辦好，談到辦桌「肚子都餓了起來」。