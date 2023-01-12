圓宗長老追思讚頌會　總統頒發褒揚令、陳菊到場獻輓

高雄日月禪寺與彰化妙圓禪寺開山方丈，圓宗老和尚，上月25日圓寂，享耆壽86歲，是台灣佛教四大法派之一，大崗山法派的代表人物，歷任許多佛教組織領導要職，對弘法、慈善、公益不遺餘力，今天上午在日月禪寺舉辦追思讚頌會（告別式），內政部民政司司長呂清源代表蔡英文總統頒發褒揚令，高雄市長陳其邁到場頒發傑出市民，監察院長陳菊也到場上香致意。

圓宗老和尚，法名「法定」，俗名李正義，1938年出生在高雄，自小禮佛，15歲以後，隨大崗山超峰寺心鉢和尚剃度，後來進到中國佛教三藏學院研習，學習成果超越同儕，受白聖長老器重，傳授臨濟正宗第42世法脈，對弘法專心致志，深得人望。

圓宗老和尚歷任世界佛教僧伽會副會長、中國佛教會理事長、高雄縣佛教會理事長、大崗山義永法脈聯誼會會長等佛教團體要職，1971年至1981年間，更先後創立高雄日月禪寺、彰化妙圓禪寺，在寺院推動弘法、慈善、公益，成果顯見，獲政府及教會認可。

圓宗老和尚對佛教貢獻卓著，人道關懷也視為己任，日本311強震、四川雅安地震、八仙塵爆、高雄氣爆、台南0206地震、四川茂縣山體崩垮、花蓮0206地震等國內外大型災難，老和尚帶領各級教會在2010年至2018年間，聯合捐款超過8千230萬元；看重國際事務，樂於出席各項國際宗教交流活動，以促進國際佛教關係友好為目標。

今天上午在日月禪寺舉行圓宗老和尚追思讚頌會，監察院長陳菊一早就到場上香致意，並和總統蔡英文、副總統賴清德、總統府秘書長李大維共同致贈「悲願弘化」、「濟世為懷」、「果證西方」、「佛佑西歸」輓聯致意。

現場內政部民政司司長呂清源代表蔡英文總統頒發「褒揚令」，讚揚圓宗老和尚一生護國衛教貢獻；高雄市長陳其邁到場頒予「傑出市民」，表揚圓宗老和尚終生對公益慈善、社會教化事業不遺餘力；彰化縣政府參議阮順寧代表縣長王惠美致上「感謝狀」，感懷圓宗老和尚服務鄉里、落實地方永續關懷。