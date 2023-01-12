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回收電纜再利用 林務所佈置包子兔世界盃足球喜迎新春

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
喜迎春節，林務所在所內佈置包子兔足球世界盃主題，林務所長鐘立偉與參與彩繪的師生合影。圖／讀者提供
喜迎春節，林務所在所內佈置包子兔足球世界盃主題，林務所長鐘立偉與參與彩繪的師生合影。圖／讀者提供

再過幾天就要過年了， 金門縣林務所特別佈置年度春節迎新春農業展活動以包子兔為主角，搭配不同的兔子造型裝置藝術，呈現多元且豐富的節慶景觀風貌；多年國小師生也利用回收的電纜盤，彩繪上2022卡達世界盃足球賽前八強的國旗，小朋友看到後都超HIGH的。

林務所長鐘立偉說明，農曆春節假期在即，目前全所已投入金門各鄉鎮節點及轄管園區的環境佈置工作，今年同仁從紅豆包子得到靈感，設計造型簡單但可愛的包子兔，將大量於園區出沒，後續將可成為春節景觀亮點；另外，為了讓孩童有安全的遊憩空間，則設計了包子兔足球場，讓孩童能在園內的大草原上，與大足球與包子兔競逐互動。

緊鄰林務所的多年國小也在校長張志猛的帶領下，20多名的師生，昨參與其中的「足球場」佈置工作；張志猛表示，林務所森林公園每年春節假期都會湧入大量返鄉人潮，這次利用社團活動時間，帶了10多位對美術有興趣的學生，利用所方提供的回收電纜盤，彩繪上這次卡達世足賽前八強的國家國旗，不僅是堂有趣的地理課，也希望利用世足賽的熱情，提醒大家春節期間要保持運動，帶著家人一起出來旅遊走春。

鐘立偉介紹，林務所今年的活動多元，除了活潑的包子兔足球賽外，這個週六(14日)，將在園區舉辦新春假日花市及書法酒甕大道的揮毫活動，除了可以採購各類影景花卉，滿足春節期間居家環境綠美化佈置需求外，提醒鄉親也可以帶著紙本發票，定量交換可愛的小禮物外，園區也重新整理由金酒公司提供的60組除役1000公升大酒甕，邀請金門縣書法學會逾50名的老師共同揮毫，以應景且有趣的詞藻，祝福鄉親春節愉快，。

林務所在所內佈置包子兔足球世界盃主題，邀請多年國小的師生參與彩繪。圖／讀者提供
林務所在所內佈置包子兔足球世界盃主題，邀請多年國小的師生參與彩繪。圖／讀者提供
今年林務所在所內佈置包子兔足球世界盃主題，多年國小的校長張志猛也帶領學生一起參與彩繪。圖／讀者提供
今年林務所在所內佈置包子兔足球世界盃主題，多年國小的校長張志猛也帶領學生一起參與彩繪。圖／讀者提供

春節 包子 足球

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