回收電纜再利用 林務所佈置包子兔世界盃足球喜迎新春

再過幾天就要過年了， 金門縣林務所特別佈置年度春節迎新春農業展活動以包子兔為主角，搭配不同的兔子造型裝置藝術，呈現多元且豐富的節慶景觀風貌；多年國小師生也利用回收的電纜盤，彩繪上2022卡達世界盃足球賽前八強的國旗，小朋友看到後都超HIGH的。

林務所長鐘立偉說明，農曆春節假期在即，目前全所已投入金門各鄉鎮節點及轄管園區的環境佈置工作，今年同仁從紅豆包子得到靈感，設計造型簡單但可愛的包子兔，將大量於園區出沒，後續將可成為春節景觀亮點；另外，為了讓孩童有安全的遊憩空間，則設計了包子兔足球場，讓孩童能在園內的大草原上，與大足球與包子兔競逐互動。

緊鄰林務所的多年國小也在校長張志猛的帶領下，20多名的師生，昨參與其中的「足球場」佈置工作；張志猛表示，林務所森林公園每年春節假期都會湧入大量返鄉人潮，這次利用社團活動時間，帶了10多位對美術有興趣的學生，利用所方提供的回收電纜盤，彩繪上這次卡達世足賽前八強的國家國旗，不僅是堂有趣的地理課，也希望利用世足賽的熱情，提醒大家春節期間要保持運動，帶著家人一起出來旅遊走春。