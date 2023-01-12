屏東2區間測速「沉睡」半年…年後恢復執法 屏南居民皺眉

屏鵝公路去年7月啟動「種樹百里2.0」工程，因應封閉車道施工、暫停執法半年的省道台1線佳冬戰備跑道及台26線車城尖山段區間測速均，一度被譏諷是交通黑暗期間唯一的「好消息」，全段上月完工通車後，縣警局交通隊規畫2月1日恢復執法；屏南地區縣議員盧玟欣說，屏南居民對尖山段區間測速怨聲載道，會請縣警局評估更動的可行性。

屏東縣去年3月啟動3處區間測速路段，分別是省道台1線佳冬戰備跑道南、北向約3.6公里，省道台26線尖山段（南向約4.7公里、北向約5.2公里），和省道台9線獅子鄉草埔段南、北向約2.7公里。3處路段限速均70公里，以取締超速為重點。

屏鵝公路去年暑假啟動電桿下地工程，因封閉車道施工，屏東縣警察局交通隊7月26日宣布，因車道調撥管制，省道台1線佳冬戰備跑道及省道台26線車城尖山段區間測速暫停執法，預於10月1日重新執法，之後再延至今年1月底；全段上月底完工後，交通隊規畫2月1日恢復執法，確切時間會提前上網公告。

屏南地區縣議員盧玟欣表示，尖山段長達5.2公里且道路寬廣、平日車流量不大，去年3月起區間測速執法，該段車輛相對少且肇事率本就低，只是拉長當地居民南北往返時間，給人懲罰屏南居民的不好感覺，暑假後因種樹百里工程造成交通壅塞，每逢假日塞車百里，縣警局暫緩執法平息民怨，完工通車後恢更執法，會請縣警局評估更動的可行性。

交通隊表示，科技執法並非搶錢，是為降低交通事故發生及嚴重性，並督促駕駛人養成良好駕駛習慣，區間測速設備利用暫停執法期間送鑑驗已通過，屏鵝公路電桿下地完工通車後，按時程重新執法；對議員建議對尖水段區間測速評估更動的可行性，該段去年3月至7月底共150天，開出2萬1423張罰單，對遏止超速違規及車禍發生率收成效，交通隊會滾動式檢討，若有更動必要，會提報道安委員會討論。