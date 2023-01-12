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高市空中鳳城工程超前 林欽榮率員聯檢重申「禁酒令」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
斥資25億興建的鳳山車站暨開發大樓工程目前已完成鳳山火車站，建體並將與鄰近的曹公圳景致相融。記者王昭月／攝影
斥資25億興建的鳳山車站暨開發大樓工程目前已完成鳳山火車站，建體並將與鄰近的曹公圳景致相融。記者王昭月／攝影

「空中鳳城」高雄鳳山火車站暨開發大樓新建工程持續趕工，進度目前已達53.61%，農曆春節將屆，高雄市副市長林欽榮今早率隊聯合稽查，再次重申工地「禁酒令」，包括維士比等提神飲料都不準出現工地，以降低營造業職災發生。

斥資25億興建的鳳山車站暨開發大樓工程目前已完成鳳山火車站，另興建2棟6層、10層大樓，進度達53.61%，超前3.66%，可望年3月20日能夠完工。其中A棟（10層樓）規畫百貨商場、青創空間及商辦，空間禮堂，B棟（6層樓）則規畫有文教設施、電影與實驗劇場場所、電影聚落空間。

林欽榮說，高市府2021年4月發布實施「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，針對工地易發生的墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害項目加強管理，違規者立即要求改 ，必要則停工開發。市府去年共檢查3458工地次，較2021年增加15%，營造職災人數較2021年減21%，減災已初見成效。勞檢處大小型宣導馬會持續擴增到600場次。

林欽榮指空中鳳城一案由鐵道局主導，預計過了年就會上梁，今天聯合稽查，發現工區動線施工範圍都有區隔，人員進出也採用科技掃描登記，上勤前都做酒測，且至今維持零工安，希望能成為營建工地的示範。他並重申工地「禁酒令」，包括維士比等提神飲料也含酒精，絕不能再出現。

參與聯檢高雄市土木技師公會表示，現場三個勞工休息區，有一個已挪作他用；提醒管理單位務必重視勞工，才是維繫工安的基礎 。工務局楊欽富也要求工地，能加強防護措施，防止墜落。

「空中鳳城」是高雄市鐵道地下化最後一處地標工程，施工設計與鄰近曹公圳融合一體，完工後可望成為鳳山車站新門戶，並結合市府發展鳳山中城計畫，為鳳山區注入更多活水。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

「空中鳳城」工程進度達53.61%，高雄市副市長林欽榮今早率鐵道局、市府工務、勞檢處及衛生等單位聯合稽查，重申工地「禁酒令」，以策安全。記者王昭月／攝影
「空中鳳城」工程進度達53.61%，高雄市副市長林欽榮今早率鐵道局、市府工務、勞檢處及衛生等單位聯合稽查，重申工地「禁酒令」，以策安全。記者王昭月／攝影
「空中鳳城」工程進度達53.61%，高雄市副市長林欽榮今早率鐵道局、市府工務、勞檢處及衛生等單位聯合稽查，重申工地「禁酒令」，以策安全。記者王昭月／攝影
「空中鳳城」工程進度達53.61%，高雄市副市長林欽榮今早率鐵道局、市府工務、勞檢處及衛生等單位聯合稽查，重申工地「禁酒令」，以策安全。記者王昭月／攝影
斥資25億興建的鳳山車站暨開發大樓工程目前已完成鳳山火車站，另興建2棟6層、10層大樓，進度達53.61%，超前3.66%。圖／高市府提供
斥資25億興建的鳳山車站暨開發大樓工程目前已完成鳳山火車站，另興建2棟6層、10層大樓，進度達53.61%，超前3.66%。圖／高市府提供

高雄市 林欽榮

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