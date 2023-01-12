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第8屆金門文化獎公開甄選 即起受理各界推薦

中央社／ 金門縣12日電

金門文化局今天表示，第8屆「金門文化獎」公開甄選，即起到3月31日止受理推薦，歡迎各機關機構、依法立案民間團體或具社會聲望的個人、專家、學者推薦符合資格者參與甄選。

金門縣政府文化局發布新聞稿指出，第8屆金門文化獎以金門籍、年滿70歲，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象，得獎者頒給文化獎章及證書，每人並頒發獎金新台幣10萬元；文化局歡迎大家一起來推薦。

文化局長許績鑫表示，金門自古文風鼎盛，號稱「海濱鄒魯」，從事文化工作的人不少，很多藝文界前輩對文化貢獻卓著，針對這些長年推動文化維護及發揚工作的文化人，應給予實質肯定與表揚，進而達到敬賢崇老的境界。

金門文化獎辦理7屆以來，共有24名得主。許績鑫表說，文化局前年在金城鎮中正國小側門設置文化獎風雲榜燈片，今年將持續透過各種方式，讓民眾進一步熟悉文化獎得主事蹟，彰顯文化獎得主對家鄉文化保存、傳承、推廣的貢獻與藝術成就，同時也落實文化向下扎根目的。

今年第8屆金門文化獎，即日起開始受理推薦，詳細辦法請上文化局網站下載；文化局將邀集社會公正人士組成甄選小組，辦理遴選工作。

金門 文化局

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