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高雄輕軌大順段牴觸9株雨豆樹 市府邀專家指導移植

中央社／ 高雄12日電

高雄輕軌大順路段牴觸9株雨豆樹，近日展開移植作業，市府邀專家到場指導，作為後續作業依循標準；高市捷運局表示，雨豆樹將與軌道共存，車站也考量「以站就樹」設計儘量保留樹木。

輕軌大順路段牴觸的雨豆樹移植作業，捷運局昨天選定其中一株作為移植示範株，並邀高雄市公有樹木修剪維護諮詢會委員王志強、嘉義大學教授詹明勳，現場指導樹木修剪方式及移植作業，以利作為後續雨豆樹移植作業的依循標準。

捷運局今天發布新聞稿表示，大順路雨豆樹林蔭綠廊路段是城市寶貴資源，市府重視輕軌施工對雨豆樹的影響，為塑造如同高雄美術館龍貓隧道輕軌意象，大順路段雨豆樹將保留與軌道共存，車站部分也考量「以站就樹」設計儘量保留樹木。

高雄輕軌大順路段針對車站月台無障礙通行空間牴觸的樹木進行移植，經評估後，沿線206株雨豆樹計有9株牴觸車站樹木須進行移植作業。

捷運局指出，相關移植作業除依照專家學者指導進行修剪及移植作業，也於夜間進行移植及運輸作業降低交通衝擊，並依據環評承諾將雨豆樹永久移植至高雄美術館園區。

捷運局表示，輕軌沿線樹木修剪與移植相關人員業已陸續參加相關訓練及講習，完成植栽修剪及監看人員訓練並取得證照；後續移植作業也將依規定與標準督導統包商落實移植相關作業，共同維護高雄綠美化市容與環境永續發展。

高雄輕軌 捷運 美術館

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