找回記憶中的原生胡麻香 恆春農會產製加碼有機驗證

胡麻（黑芝麻）高營養價值，在養生食品界成為風潮，但逾九成仰賴進口，屏東縣恆春鎮農會4年前找回漸被遺忘的生種胡麻，在農糧署輔導有機栽植和機械化下，有機認證面積成長至60公頃，加工廠也完成有機驗證。

農糧署南區分署長羅正宗說，國產有機胡麻油香味濃郁，在冬季煮麻油雞最速配，盼國人以消費支持有機、友善農業，恆春胡麻也可望成為洋蔥外的「黑金」農作。

恆春鎮農會總幹事林順和說，台灣胡麻產地以台南和恆春為主，兒時記憶的恆春街頭，是胡麻油處處飄香，但胡麻很費工，收割的胡麻束要經一連串的敲開果莢、過篩步驟，才能取出一粒粒胡麻、剔除雜質，加上果莢稀疏、產量低，在農業轉變及農村人口老化下，農民望之卻步，10多年前最後一家民間製油廠關閉，產業隨之凋零，種植面積遞減，僅剩少數粗放種植。

他說，台南一號種胡麻興起後，恆春農民多改種顆粒大又黑、產量多的台南一號，因此增加台南一號與原生種胡麻交花的機率，恆春原生種胡麻純度隨之降低，但原生種油脂含量比台南一號高，味更香，農糧署多年前推廣在地雜糧有機種植，農會尋覓取出原生胡麻粒，再留種、復育，進而導入有機、友善栽植和機械化播採，生產、調製、儲存到銷售「一條龍」，形成緊密產業鏈，休耕田及荒廢田區現都租來種胡麻。

羅正宗說，看準恆春半島得天獨厚的地理環境和冬季「落山風」氣候，農糧署5年前攜手恆春農會推動恆春半島轉型有機半島，透過產、製、儲、銷整合一條龍的模式，形成緊密產業鏈，也讓該區域通過有機驗證及友善耕作面積，去年底達到近1000公頃，其中，冬季採收的原生種胡麻，分署前年輔導建置台灣首座有機胡麻油加工廠，從產地收穫後送入一貫化榨油廠，香味濃郁又新鮮，不僅暖身更吃的安心健康，且在地生產品質有保障。