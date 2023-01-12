全力護樹 高雄輕軌工程沿線206棵路樹 僅移9棵
高雄輕軌最後一哩路，目前工程推進至大順路段，今年底將成圓。近日工程和沿線少數雨豆樹抵觸，市府評估將移植9棵雨豆樹，昨天首棵移植，將種在高美館園區。
市府捷運局表示，輕軌沿線共有206棵雨豆樹，為護樹車站採「以站就樹」設計盡力留樹，僅移植9棵與車站月台無障礙空間抵觸的樹。
雨豆樹是輕軌最美的風景，去年10月通車的美術館路段有「龍貓隧道」美名，C21美術館站至C21A內惟藝術中心站之間，因列車行駛在小葉欖仁樹樹林間，如同龍貓動畫場景，吸引大批遊客造訪、拍照。
捷運局昨晚選定移植鼎山路口一棵牴觸車站雨豆樹，邀集「高雄市公有樹木修剪維護諮詢會」委員王志強、嘉義大學教授詹明勳到場指導。委員現場指導樹木修剪方式及移植作業，以利作為後續雨豆樹移植作業的依循標準。
捷運局表示，大順路雨豆樹林蔭綠廊路段是城市寶貴的資源，市府非常重視該路段輕軌施工對雨豆樹的影響，為塑造如同高雄美術館龍貓隧道輕軌之意象，大順路段的雨豆樹將保留與軌道共存，車站部分也考量「以站就樹」設計盡量保留樹木，展現市府保護路樹的決心。
捷運局也說，輕軌沿線樹木修剪與移植相關人員業已陸續參加「景觀樹木修剪技術人員訓練班」及「高雄市景觀樹木修剪課程講習」，完成植栽修剪及監看人員訓練並取得證照。
施工將按照「高雄市植栽修剪作業規範」、「高雄市植栽移植作業規範」及「高雄市各級機關樹木修剪執行作業流程圖」等規定辦理修剪及移植作業，並於各專家委員指導及建議下切鋸整修，且挖掘根球部規模及包覆保護皆符合相關規定。
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