維持春節服務 高雄25家醫院設急性呼吸道疾病專診

為維持春節期間醫療服務，高雄市25家醫院將於除夕（21日）至初四（25日）增設「急性呼吸道疾病專診」；逾300家醫療院所提供COVID-19門診和視訊、開立口服抗病毒藥物。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿指出，春節將近，尾牙聚餐及返鄉人流遷徙進入高峰，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區流行風險漸增，衛生局持續盤點醫療量能及防疫醫療物資、確保充足，讓民眾安心。

為維持春節期間醫療服務，25家醫院自除夕至初四增設「急性呼吸道疾病專診」；另有300家以上醫療院所提供COVID-19門診（含視訊）、口服抗病毒藥物開立及COVID-19疫苗接種。醫療院所名單及開診時段，可上高雄市政府網站「新冠肺炎居家照護及疫情專區」查詢，「高雄市防疫地圖」也已加入過年期間看診資訊整合。

衛生局指出，明天至19日期間，加開捷運美麗島站、慈濟岡山園區、五甲龍成宮、大寮包公廟、社教館、林園西溪里活動中心等13站次的疫苗接種站，提供次世代BA.4/5雙價疫苗接種服務，可上高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約，也可透過高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統，查詢各類疫苗接種資訊。