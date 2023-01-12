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六龜絕美桃花心木林道被鋪上水泥 遊客喊「痛心！」

聯合報／ 記者徐白櫻林品君／高雄即時報導
新威森林公園內的桃花心木樹齡超過60年，落葉時期場地面猶如鋪上厚厚地毯，場景浪漫。圖／本報資料照
新威森林公園內的桃花心木樹齡超過60年，落葉時期場地面猶如鋪上厚厚地毯，場景浪漫。圖／本報資料照

高雄六龜新威森林公園內栽種2公里桃花心木，每年3月落葉時期林道會有絕美的浪漫景觀，吸引新人拍婚紗照及遊客漫步賞景。近日卻有遊客發現其中一段碎石林道被鋪上水泥，痛批傷樹也傷美感。茂管處解釋，水泥鋪面僅占80公尺，為友善輪椅族可在樹下步道拍照，林道兩側保留根系空間，會邀請專家關注及檢視樹木生長情況。

新威森林園公原名新威苗圃，也是觀光局茂林國家風景區管理處廳舍所在地。民國50年左右，苗圃人工栽種大面積桃花心木，一甲子歲月讓林木成蔭，漫步林下悠閒又舒適，吸引遊客爭相拍攝美照。

桃花心木林下步道原本全線都是碎石路面，汽機車無法通行，近日卻有遊客發現，其中一段林道被茂管處鋪上水泥路面，現場張貼告示牌，解釋此舉是為友善輪椅族進入林道拍照。

劉姓遊客抱怨，無法理解林道旁在前些年剛鋪設柏油路面方便車輛通行，為何現在林道內部又要鋪上水泥，「這麼一來新威沒了吸引力」。另有網友批評，茂管處身為觀光管理機關，不該帶頭破壞樹木生長環境，考慮欠週全，「茂管處變成營建署」，若為友善輪椅族，應該可以考慮施作木板鋪面。

茂管處副處長李易蒼表示，多年來接獲不少身障族及推嬰兒車出遊的父母反映，碎石鋪面不利輔具通行，無法在樹下拍網美照片，茂管處為友善輪椅族，但又不想施設專用步道傷害身障者自尊心，去年底在中段鋪設80公尺水泥鋪面。

茂管處強調，該段硬舖面雖然遮住部分桃花心木根系，但步道兩側仍有一半以上的根系裸露，不會防礙樹木生長，將聘請專家協助檢視公園內所有植物的生長情形，如果發現有問題，依專家建議妥善處理。

六龜新威森林公園內的桃花心木林道中段去年鋪上混凝土，不少遊客感到痛心。圖／讀者提供
六龜新威森林公園內的桃花心木林道中段去年鋪上混凝土，不少遊客感到痛心。圖／讀者提供
新威森林公園內的桃花心木樹齡超過60年，高大林木是公園最大賣點，吸引許多遊客來此散步。圖／本報資料照
新威森林公園內的桃花心木樹齡超過60年，高大林木是公園最大賣點，吸引許多遊客來此散步。圖／本報資料照
新威森林公園內的告示。圖／讀者提供
新威森林公園內的告示。圖／讀者提供

輪椅 身障者 國家風景區

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