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澎湖新住民感受過年氣氛 吃家鄉味感動落淚

中央社／ 澎湖縣11日電

農曆春節將屆，移民署澎湖縣服務站今晚為越南新住民舉辦異國過年傳統文化活動，端出越南傳統的方形粽與圓柱形粽等家鄉味，有新住民品嘗到有媽媽的味道，感動落淚 。

移民署澎湖縣服務站表示，澎湖縣蓮鄉新住民家庭關懷協會理事長阮氏鳳在活動中，特別介紹越南的傳統習俗，南部是圓柱形粽、北部是方形粽，意謂著天圓地方、國泰民安，每個新住民在澎湖還能品嘗到暌違已久的家鄉味，其中新住民「萱萱」還感動落淚，直說有媽媽的味道，讓大夥抱成一團，想念著故鄉。

移民署澎湖站主任邱國志表示，農曆新年將屆，為了讓遠嫁到澎湖的新住民們，在台灣也能感受到過年氣氛，今天晚間在澎湖縣蓮鄉新住民家庭關懷協會舉辦異國過年傳統文化活動，來自越南的新住民們提前在台灣團圓過年。

移民署異國過年傳統文化活動中也安排有居停留法令、新住民子女培力與獎助學金、家庭暴力防治與防範豬瘟等宣導。

澎湖縣 新住民 移民署

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