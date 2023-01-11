古寧頭海岸線偷倒垃圾嚴重 將加強查緝

古寧頭南山出海口周邊有美麗的海岸線，卻成不肖民眾丟棄垃圾地點，金寧鄉民代表李俊龍接受民眾的陳情反映，邀集相關單位前往實地現勘，他強調，將請環保局在環保熱點加裝監視器，達到嚇阻效果；同時破袋檢查，交由環保局追查開罰。

李俊龍邀集古寧村長李開陣、古寧頭社區發展協會、金寧鄉公所環保課、金門縣環境保護局、金門國家公園管理處等單位，共同派員前往民眾陳情的各髒亂點了解現況。

李俊龍表示，近期接獲民眾陳情指稱南山出海口周邊的田間道路，常遭到民眾亂丟垃圾，有些是家庭垃圾，甚至還出現建築以及裝潢剩餘的廢棄物，當中，有部分是近日出現，也有的已經棄置多時，實在是有礙觀瞻。

會勘人員實地走訪之後，除了先由金寧鄉公所清潔隊人員現場清理被棄置的垃圾之外，同時還進行破袋檢查一一翻找可能的蛛絲馬跡，從中發現部分疑似垃圾棄置者的資料，後續將交由環保單位進行追查，對此，縣府環保局表示，將會從破袋檢查中的資料反向搜索可疑的丟棄者，若經查獲還是會以勸導為主，希望民眾可以自律，但若屢勸不聽才會開罰。