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古寧頭海岸線偷倒垃圾嚴重 將加強查緝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉民代表李俊龍邀集相關單位前往古寧頭南山出海口的農路實地現勘，並清除垃圾。圖／李俊龍提供
金寧鄉民代表李俊龍邀集相關單位前往古寧頭南山出海口的農路實地現勘，並清除垃圾。圖／李俊龍提供

古寧頭南山出海口周邊有美麗的海岸線，卻成不肖民眾丟棄垃圾地點，金寧鄉民代表李俊龍接受民眾的陳情反映，邀集相關單位前往實地現勘，他強調，將請環保局在環保熱點加裝監視器，達到嚇阻效果；同時破袋檢查，交由環保局追查開罰。

李俊龍邀集古寧村長李開陣、古寧頭社區發展協會、金寧鄉公所環保課、金門縣環境保護局、金門國家公園管理處等單位，共同派員前往民眾陳情的各髒亂點了解現況。

李俊龍表示，近期接獲民眾陳情指稱南山出海口周邊的田間道路，常遭到民眾亂丟垃圾，有些是家庭垃圾，甚至還出現建築以及裝潢剩餘的廢棄物，當中，有部分是近日出現，也有的已經棄置多時，實在是有礙觀瞻。

會勘人員實地走訪之後，除了先由金寧鄉公所清潔隊人員現場清理被棄置的垃圾之外，同時還進行破袋檢查一一翻找可能的蛛絲馬跡，從中發現部分疑似垃圾棄置者的資料，後續將交由環保單位進行追查，對此，縣府環保局表示，將會從破袋檢查中的資料反向搜索可疑的丟棄者，若經查獲還是會以勸導為主，希望民眾可以自律，但若屢勸不聽才會開罰。

據了解，民眾所反映的這些道路，兩邊都是農田，屬於狹小的農路，一般民眾較少會路過，通常僅有農民每天要去務農時才會經過，研判傾倒垃圾的不肖人士可能就是看準這點，趁著四下無人之際來棄置垃圾；李俊龍強調，他將會協請環保局在這些可能會被亂倒垃圾的熱點加裝監視器，以達到嚇阻效果，若是被拍到且經查證屬實者，將可依廢棄物清理法處以新台幣一千兩百元至六千元的罰鍰。

古寧頭南山出海口周邊有美麗的海岸線，卻成不肖民眾丟棄垃圾地點，金寧鄉民代表李俊龍邀集相關單位前往實地現勘，並清除垃圾。圖／李俊龍提供
古寧頭南山出海口周邊有美麗的海岸線，卻成不肖民眾丟棄垃圾地點，金寧鄉民代表李俊龍邀集相關單位前往實地現勘，並清除垃圾。圖／李俊龍提供
環保人員到場清理垃圾，並破袋檢查，盼找出丟棄者的蛛絲馬跡。圖／李俊龍提供
環保人員到場清理垃圾，並破袋檢查，盼找出丟棄者的蛛絲馬跡。圖／李俊龍提供
金寧鄉民代表李俊龍與清潔隊員一起翻找垃圾，要找出亂丟垃圾的兇手。圖／李俊龍提供
金寧鄉民代表李俊龍與清潔隊員一起翻找垃圾，要找出亂丟垃圾的兇手。圖／李俊龍提供

監視器 金門 廢棄物

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