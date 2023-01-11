金醫缺精神科醫師 北榮部主任白雅美跨海支援

台北榮民總醫院精神醫學部部主任白雅美近日支援金門IDS，今天在衛福部金門醫院院長王世典陪同下，拜會金門縣長陳福海。陳福海肯定白雅美與北榮團隊對金門醫療長期投入，連部主任都親自出馬支援離島金門，為年輕醫師起到很好的示範作用。

包括金門醫院院長王世典、副院長董文雅、陳根雄、金門縣衛生局副局長李金治等人，今天下午陪同白雅美，前往縣府拜會縣長陳福海。

陳福海表示，榮總對於金門的醫療給予相當多的支援與幫忙，因此縣府支持金門醫院就是支持鄉親。他從政以來，了解離島醫療不足、市場小，所以對於提升醫療方面一直都很認真面對。他從政三十多年很清楚金門的脈動，「醫療」與「交通」是兩大重點，醫療的提升需要全面站在鄉親的角度來思考，並且要先改善業務環境。

陳福海也提到，金門醫院做得很好，但是為何醫療滿意度落後於馬祖，他認為後續關懷是重點，不只要做到讓民眾有感，更要做到讓民眾發自內心的感動服務，因此未來如何拉高鄉親對於金門的醫療滿意度，縣府會在人力、預算上全力支持，與金醫一起努力。

金門醫院表示，該院精神科公費醫師因為公費服務期滿或是個人生涯規劃等因素，將從今年起陸續離職，在其他公費醫師尚未完成訓練下鄉服務前，榮總基於承作健保署IDS計畫合作的精神，將肩負起精神科醫師派駐金門工作，身為部主任的白雅美更是從本月1日起率先支援金門醫院。