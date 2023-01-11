高市春節疏運 一張圖看停車場轉乘資訊

農曆春節將至，今年有10天連假，高市府表示，1月21日（除夕）至24日（初三）免收路邊停車費，10大觀光景點旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河、崗山之眼等預期將有觀光旅遊人潮，將依交通狀況實施交管措施。交通局也公布捷運、輕軌轉乘停車場資訊。

交通局指出，春節期間高市計程車從19日至29日運價加成，除日、夜間運價（晚上11點至上午6點加2成）計費外，每趟次再加收50元。計程車加成功能已納入計費表中，民眾依表面顯示金額支付車資即可。高速公路1月20日小年夜至1月29日初八實施單一費率，每天凌晨0點至5點暫停收費。

交通局指出，春節連假期間高雄市因氣候通常良好，10大觀光景點將有觀光旅遊人潮，各分局將依交通狀況實施交管措施，呼籲民眾出遊前先上高雄市即時交通資訊網查詢景點交通及停車資訊，避免塞車影響遊興。

交通局補充，年假期間往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，每天早上11點至晚上7點管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務用機車、遊客電動機車、旗津居民機車除外），旗津地區將依車潮狀況實施四階段管制。

高雄壽山動物園在春節連假期間每天8點至晚上6點，壽山興隆路（鼓山二路起）接萬壽路至興國路口(原兵員站)，實施南向單行管制，往壽山動物園、元亨寺車輛，請由鼓山二路／興隆路口進入。因動物園停車空間有限，將視停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制。遊客可於捷運鹽埕埔站搭乘56號公車前往動物園，詳細交通資訊可至壽山動物園官網查詢(https://zoo.kcg.gov.tw/zh- tw/news/1)。

交通局針對各觀光景點規畫「捷運、輕軌+接駁公車」旅遊路線，遊客只要將車輛停放於轉乘捷運、輕軌站鄰近停車場(詳附圖) 轉乘，即可搭乘捷運、輕軌快速進出景點。高雄市推出「MeNGo⁺24•48•72hr 公共運輸暢行方案」，提供無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎。