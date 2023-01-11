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屏東燈節萬年溪3D水舞、大樓化身幸福城堡 巨型光光兔

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東燈節1月13日點燈，萬年溪燈區主題是夢幻樂園，非凡宇宙燈飾充滿奇幻，縣長周春米手拿著今年推出的兔年小提燈光光兔，邀請大家到屏東賞燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節1月13日點燈，萬年溪燈區主題是夢幻樂園，非凡宇宙燈飾充滿奇幻，縣長周春米手拿著今年推出的兔年小提燈光光兔，邀請大家到屏東賞燈。記者劉星君／攝影

屏東燈節將在1月13日點燈，縣長周春米今到萬年溪燈區復興公園巡燈、3D水舞燈光秀、10公尺高的巨型光光兔超吸睛，還有結合地景大幸福城堡，把整座大樓都變成燈景，萬年溪沿岸的林蔭步道也成為燈光畫布，預料將成為民眾拍照打卡熱點。

屏東燈節在屏東市縣民公園、勝利星村及萬年溪規畫三大燈區。萬年溪燈區以「夢幻樂園」為主題，範圍包括萬年溪景觀橋河段、萬年公園、復興公園。重新整建後的復興公園，引進萬年溪水流，打造自然生態水域，去年屏東燈節3D水舞燈光秀，大受好評，今年再度安排長達5分鐘的水舞燈光秀。

縣府傳播暨國際事務處指出，今年水舞表演邀請到台灣水舞大師謝明勳設計，採用微笑弧線排列方式貫穿復興公園水域，設施總長度達72公尺，每個3D噴頭均程式化控制，水舞創作搭配燈光變化及磅礡樂曲，兼具美感與氣勢。

3D水舞燈光秀在燈節期每日晚間6點至10點，平日整點展演一次，假日（包含春節連假）每半小時展演一次，過年走春一定不能錯過這場視覺及聽覺的饗宴。

「大幸福城堡」燈飾更霸氣，以LED霓虹燈組裝點復興公園旁的大樓外牆，將整棟建築物打造成超大型燈飾，與水面倒影相輝映，彷彿童話中的魔法城堡，彩色的燈光灑滿城牆，成為尋找月光的嚮導。「湖畔傳說」則搬來貢多拉船，於寧靜湖面擺盪，讓人一秒置身威尼斯

復興公園外的萬年溪林蔭步道與河面也成為燈光秀的展演空間；星光投射在寧靜河道，河水靜靜流淌恍若歲月緩慢向前，隨著光束緩慢變化，在河岸、在樹梢迴盪，似真似幻，漫步其間令人感受到禪心般的靜謐氛圍。

今年小提燈「光光兔」在曝光後掀起熱潮，民眾詢問度破表，縣府在萬年溪景觀橋河段上打造一座10米高的巨型「光光兔」，白白胖胖光光兔從溪中探出頭，俏皮可愛，充滿童趣，邀請大家一起來賞燈。

屏東燈節活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/2022ptlf）查詢。

屏東燈節1月13日點燈，萬年溪燈區主題是夢幻樂園，還有各種恐龍造型燈飾，充滿童趣。記者劉星君／攝影
屏東燈節1月13日點燈，萬年溪燈區主題是夢幻樂園，還有各種恐龍造型燈飾，充滿童趣。記者劉星君／攝影
屏東燈節1月13日點燈，萬年溪燈區主題是夢幻樂園，縣長周春米站在海底同樂燈飾下，邀請大家起來賞燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節1月13日點燈，萬年溪燈區主題是夢幻樂園，縣長周春米站在海底同樂燈飾下，邀請大家起來賞燈。記者劉星君／攝影
屏東燈節復興公園全區樣貌。圖／屏東縣府提供
屏東燈節復興公園全區樣貌。圖／屏東縣府提供
屏東燈節將在1月13日點燈，萬年溪燈區巨型光光兔。記者劉星君／攝影
屏東燈節將在1月13日點燈，萬年溪燈區巨型光光兔。記者劉星君／攝影
屏東燈節將在1月13日點燈，萬年溪燈區夢幻情人橋，搭配今年超夯的小提燈光光兔。記者劉星君／攝影
屏東燈節將在1月13日點燈，萬年溪燈區夢幻情人橋，搭配今年超夯的小提燈光光兔。記者劉星君／攝影
屏東燈節，復興公園燈飾七踩踏踏區，與一旁的幸福大城堡相互輝映。圖／屏東縣府提供
屏東燈節，復興公園燈飾七踩踏踏區，與一旁的幸福大城堡相互輝映。圖／屏東縣府提供
屏東燈節，復興公園的「大幸福城堡」燈飾，結合地景將整棟建築物打造成超大型燈飾，與水面倒影相輝映，彷彿童話中的魔法城堡，彩色的燈光灑滿城牆，成為尋找月光的嚮導。圖／屏東縣府提供
屏東燈節，復興公園的「大幸福城堡」燈飾，結合地景將整棟建築物打造成超大型燈飾，與水面倒影相輝映，彷彿童話中的魔法城堡，彩色的燈光灑滿城牆，成為尋找月光的嚮導。圖／屏東縣府提供
屏東燈節1月13日點燈，萬年溪燈區主題是夢幻樂園，非凡宇宙燈飾充滿奇幻。記者劉星君／攝影
屏東燈節1月13日點燈，萬年溪燈區主題是夢幻樂園，非凡宇宙燈飾充滿奇幻。記者劉星君／攝影
屏東燈節在復興公園內打造水舞燈光秀，帶給大家不同的視覺聽覺饗宴。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節在復興公園內打造水舞燈光秀，帶給大家不同的視覺聽覺饗宴。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 威尼斯 周春米

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