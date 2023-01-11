高雄自然公園木棧道破敗不堪 250公尺重蓋要近2000萬

高雄彌陀漯底山自然公園，為民眾休憩的熱門景點，但公園內北橫步道棧板年久失修，破損情況恐危及通行安全，經民眾陳情，民代邀集相關單位會勘，現已爭取經費1000萬元協助步道改善，目前區公所已著手展開設計，後續將會盡快發包施作。

彌陀區公所指出，漯底山自然公園前身原為軍方榴彈砲陣地，為軍事管制區，砲陣地撤離後，大部分由國防部軍備局管理的土地，現由彌陀區公所代管，該處也曾發現過蔦松文化遺址。

公園內北橫步道，全長240公尺，材質屬木棧道，因位處山區濕氣重、溫差大，加上棧板年久失修，已出現破敗損毀，危及造訪公園民眾的健行安全。經民眾多方陳情，去年邱志偉就邀集區公所及水保局台南分局到現場會勘，並在年底核定1000萬經費，協助步道修繕。

邱志偉今天下午再次到場會勘，步道結構已有多處木柱、橫樑、欄杆及面板破損，經商討後決定，日後改善將把原有的木質結構拆除，保留基礎部分，換為塑木材料防止白蟻啃食，也便於維護及防潮，也能延長使用年限。

此外，因原步道離地面較近，甚至與路面平貼，一旦下雨積淹水，泥沙積水還會直接覆蓋步道，新步道將架高至少30公分以上，提升周邊排水，同時避免淤積受潮造成損壞等情形重演。