快訊

台南議長賄選疑雲 李文俊發回更裁、林士傑抗告駁回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄自然公園木棧道破敗不堪 250公尺重蓋要近2000萬

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影
高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影

高雄彌陀漯底山自然公園，為民眾休憩的熱門景點，但公園內北橫步道棧板年久失修，破損情況恐危及通行安全，經民眾陳情，民代邀集相關單位會勘，現已爭取經費1000萬元協助步道改善，目前區公所已著手展開設計，後續將會盡快發包施作。

彌陀區公所指出，漯底山自然公園前身原為軍方榴彈砲陣地，為軍事管制區，砲陣地撤離後，大部分由國防部軍備局管理的土地，現由彌陀區公所代管，該處也曾發現過蔦松文化遺址。

公園內北橫步道，全長240公尺，材質屬木棧道，因位處山區濕氣重、溫差大，加上棧板年久失修，已出現破敗損毀，危及造訪公園民眾的健行安全。經民眾多方陳情，去年邱志偉就邀集區公所及水保局台南分局到現場會勘，並在年底核定1000萬經費，協助步道修繕。

邱志偉今天下午再次到場會勘，步道結構已有多處木柱、橫樑、欄杆及面板破損，經商討後決定，日後改善將把原有的木質結構拆除，保留基礎部分，換為塑木材料防止白蟻啃食，也便於維護及防潮，也能延長使用年限。

此外，因原步道離地面較近，甚至與路面平貼，一旦下雨積淹水，泥沙積水還會直接覆蓋步道，新步道將架高至少30公分以上，提升周邊排水，同時避免淤積受潮造成損壞等情形重演。

北橫步道總長240公尺，已完成10公尺施作，目前預估120公尺改善工程經費約1000萬元，剩餘110公尺仍需940萬元；對此，邱志偉說，目前區公所已著手展開設計，後續會請相關單位加速發包，盡快改善。

高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影
高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影
高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影
高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影
高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影
高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影
立委邱志偉（左二）今天下午邀集相關單位前往高雄彌陀漯底山自然公園會勘。圖／立委邱志偉服務處提供
立委邱志偉（左二）今天下午邀集相關單位前往高雄彌陀漯底山自然公園會勘。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影
高雄彌陀漯底山自然公園內全長240公尺北橫步道，年久失修，經陳情，將投入千萬經費改善。記者陳弘逸／攝影

北橫 邱志偉

延伸閱讀

為護全國最美校樹 高雄這國小操場跑道「不成圓」

高雄舊港橋設臨時便道農曆年後通行 新橋2024年完工

陳吉仲動向？ 陳超明：很適合當行政院長「把鄭文燦幹掉」

陸連金門高粱都禁 藍委：農委會、經濟部到底做了什麼？

相關新聞

高雄自然公園木棧道破敗不堪 250公尺重蓋要近2000萬

高雄彌陀漯底山自然公園，為民眾休憩的熱門景點，但公園內北橫步道棧板年久失修，破損情況恐危及通行安全，經民眾陳情，民代邀集...

壽山動物園今起預售春節門票 年初三及初四最搶手

高雄壽山動物園試營運將近一個月，採取預約入園制，累計超過8萬人次入園參觀，今天起開放預購農曆春節門票，每日放寬至5千人入...

高市公車LED顯示板太亂？ 學者說提升「這些品質」才是重點

不少長輩、學生利用公車外出、通勤，近日有網友反映，高市公車車頭的LED顯示面板資訊雜亂，有些年長者視力差，還沒看清楚公車...

高市春節疏運 一張圖看停車場轉乘資訊

農曆春節將至，今年有10天連假，高市府表示，1月21日（除夕）至24日（初三）免收路邊停車費，10大觀光景點旗津、西子灣...

屏東燈節萬年溪3D水舞、大樓化身幸福城堡 巨型光光兔

屏東燈節將在1月13日點燈，縣長周春米今到萬年溪燈區復興公園巡燈、3D水舞燈光秀、10公尺高的巨型光光兔超吸睛，還有結合...

高市議會2月1日召開臨時會 加速審議今年度總預算

高雄市112年度總預算案尚未3讀通過，高市議長康裕成依據上月黨團協議結果，決議在2月1日及2月13日起召開第1及第2次臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。