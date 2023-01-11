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高市議會2月1日召開臨時會 加速審議今年度總預算

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會將在2月1日召開臨時會，審查112年度總預算案，議長康裕成期盼全體議員踴躍出席。圖／高市議會提供
高市議會將在2月1日召開臨時會，審查112年度總預算案，議長康裕成期盼全體議員踴躍出席。圖／高市議會提供

高雄市112年度總預算案尚未3讀通過，高市議長康裕成依據上月黨團協議結果，決議在2月1日及2月13日起召開第1及第2次臨時會，每次會期10天，她期盼全體議員踴躍出席會議，盡速審議完成112年總預算，確保市民福祉及市政推動。

上月26日，高市議長康裕成邀集民進黨團、國民黨團及無黨團結聯盟協商臨時會日程，初步敲定在112年2月1日及2月13日起分別召開二次臨時會，議程總計20天，須審查第3屆議會未審議完成的112年度總預算案。

高市議會指出，因程序委員會尚未成立，此次臨時會依法由議長康裕成逕核提大會商討，2月1日依地方制度法規定召開第1次臨時會。康裕成表示，第4屆議會第一個重要任務是審議112年度總預算案，此攸關市政重要建設的推動及市民相關福祉，確保弱勢市民權益。

此外，第1及2次臨時會重要日程草案，包括決定臨時會議事日程、成立各委員會、總預算案2、3讀會及審議公債與賒借收入案等案。

康裕成 地方制度法 民進黨

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