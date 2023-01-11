高師大春聯揮毫書吉祥 腦麻研究生林宗易以腳寫春聯

高雄師範大學高雄市校友會與經學研究所所友會、文創所所友會、美術學系系友會、國文系的蘭亭書學會等單位，今天舉辦「迎新春創意揮毫」活動，祥獅獻瑞揭開序幕，大高雄國際排舞協會獻上精彩的排舞。多位知名書法家當場揮毫寫春聯外，美術學系系友會理事長康美智也精心設計創意斗方。

創意斗方和校友會文創紅包袋，提供給全校教職員生及校友免費索取。去年榮獲總統教育獎的腦麻研究生林宗易，「以腳」寫春聯，讓在場師生感佩動容。校友會在公關執行長鄂見智協助陪同下，兵分二路分別由理事長王東進及輔導理事長陳逸虹領著，理監事們頭戴「古代狀元帽」，逐棟、逐樓、逐辦公室，為師長們獻上特製紅包袋及創意斗方賀年，校園處處充滿溫馨。

高師大高雄市校友會理事長王東進指出，校友會已經連續4年舉辦新春揮毫活動，今年特別邀請校長吳連賞、教務長唐硯漁、院長姚村雄、經學所及文創所與美術系師長們開場揮毫，寫下「葵花向日茆舍光」等七個大字，一起祝福全校教職員工生及校友們新春吉祥如意。