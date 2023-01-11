壽山動物園今起預售春節門票 年初三及初四最搶手

高雄壽山動物園試營運將近一個月，採取預約入園制，累計超過8萬人次入園參觀，今天起開放預購農曆春節門票，每日放寬至5千人入園，中午時分有千餘人在線上等候。動物園統計指出，1月24日年初三與1月25日年初四的門票已售出八成，其餘日期的門票比較不緊張。

壽山動物園在12月16日起試營運，採用線上預售門票制度，售票之初一度當機無法購票，今天起預售1月21日至1月31日春節年假門票，雖然沒有上月開放第一天出現的當機情況，但線上預約人數仍然很多，中午時分仍有千餘人在線上等待購票，約莫需要等半小時才能完成購票。

觀光局長高閔琳說，動物園運動整建期間，二趾樹懶、長鼻浣熊、沼林袋鼠、波爾羊、大羚羊、狐獴、絨鼠、黑肚綿羊、山羌、羊駝等31隻動物寶寶陸續報到，過年出遊可以看見這些新面孔。

市長陳其邁也表示，希望大家多多利用網路，市府會逐步慢慢開放數量，讓每一個小朋友、大朋友在過年期間，都有非常甜美的回憶。