老兵70年前戰役失去右手 志工煲湯祝柳玉超「呷百二」

當年隨著國民政府來台的老兵日漸凋零，高雄左營祥和山莊的榮民人數僅剩當年的十分之一左右，左營戶政事務所今天配合健檢活動前往社區關懷榮民伯伯，熬煮暖胃湯品給長輩品嚐，並贈送實用小禮物祝賀新年快樂，當年在戰役中失去右臂的柳玉超今年高齡97歲，志工噓寒問暖，場面溫馨。

軍方在左營規畫祥和山莊安頓當年隨國民政府遷台老兵，原屬海軍單身退員宿舍，全盛時期高達3、4千人，後期考量年邁伯伯們需要陪伴下開放親屬同住，目前位處左營高中附近的新祥和山莊眷舍約剩30名老兵。祥和里長劉德文20年來送走許多長輩，也接受長輩託付，陸續攜帶老兵骨灰返鄉與他們的父母合葬。

隨著疫情趨緩，今年左營戶政事務所恢復一年一度的關懷舉動，今天上午配合高雄榮民總醫院健檢活動前往祥和山莊關懷老兵，主任許鳳蘭率員工及志工媽媽協助長輩接受健檢，此行也煲湯招待長輩，另提供戶籍登記、資料申請及法令諮詢等項目服務，讓行動不便的長輩免於奔波。

劉里長說，這些榮民伯伯一輩子離鄉，歷經戰亂年代，能從槍彈雨林中挺過來真的不易。