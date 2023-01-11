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佛光山春節平安燈法會超多亮點 還有500架無人機展演
佛光山2023年春節平安燈法會以「人和安康．富樂吉祥」為主題，預計從1月22日登場至2月19日，為期近一個月；佛光山今天特別舉辦新聞發布會，說明今年燈會共有四大主題，主打傳統融和現代，推出無人機、VR及裸眼3D等展驗，一掃過往疫情陰霾，也替新年祈福。
佛光山指出，這次燈會分為四大主題，分別為「仁和安康迎癸兔」、「賞燈走春科技風」、「富樂吉祥增福慧」、「文創美食好事集」，另初一到初五，上登法會後，在成佛大道上空還有首創無人機高空燈光獻禮，以500架無人機，展演長達10分鐘展驗，主打傳統融和現代的多種展演。
另佛陀紀念館每年都舉辦的「光照大千祈福活動」，今年同樣會以七彩光束的燈光表演，在夜空交會並與八座中式寶塔相呼應，由光影搭配磅礡配樂，一同為民眾新年祈願祝禱。
此外，每年佛光山舉辦春節平安燈會，都會由佛光山大慈育幼院團隊設計造型花車，進行「三好嘉年華花車遊行」，遊行時間為1月22日至2月5日，又分為上下午場次。
佛光山表示，今年除傳統的山賞燈、叩鐘、祈福，還推出佛光雲宇宙APP可供民眾線上點燈抽獎，如來殿外還有裸眼3D劇場，以及仁和安康的AR說法噴漆藝術擴增實境等活動，廣邀民眾新年一同參與。
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