佛光山春節平安燈法會超多亮點 還有500架無人機展演

佛光山2023年春節平安燈法會以「人和安康．富樂吉祥」為主題，預計從1月22日登場至2月19日，為期近一個月；佛光山今天特別舉辦新聞發布會，說明今年燈會共有四大主題，主打傳統融和現代，推出無人機、VR及裸眼3D等展驗，一掃過往疫情陰霾，也替新年祈福。

佛光山指出，這次燈會分為四大主題，分別為「仁和安康迎癸兔」、「賞燈走春科技風」、「富樂吉祥增福慧」、「文創美食好事集」，另初一到初五，上登法會後，在成佛大道上空還有首創無人機高空燈光獻禮，以500架無人機，展演長達10分鐘展驗，主打傳統融和現代的多種展演。

另佛陀紀念館每年都舉辦的「光照大千祈福活動」，今年同樣會以七彩光束的燈光表演，在夜空交會並與八座中式寶塔相呼應，由光影搭配磅礡配樂，一同為民眾新年祈願祝禱。

此外，每年佛光山舉辦春節平安燈會，都會由佛光山大慈育幼院團隊設計造型花車，進行「三好嘉年華花車遊行」，遊行時間為1月22日至2月5日，又分為上下午場次。