高市公車LED顯示板太亂？ 學者說提升「這些品質」才是重點

不少長輩、學生利用公車外出、通勤，近日有網友反映，高市公車車頭的LED顯示面板資訊雜亂，有些年長者視力差，還沒看清楚公車代碼、起迄站等資訊，就被其他資訊掩蓋了，「長輩看不清楚太晚招手，上車還被司機念。」呼籲市府交通局能讓顯示面板資訊簡化，只要放公車代碼和起迄站，不要再放政令宣導的資訊。交通局說，近年已大幅簡化顯示，近期無相關客訴，也會持續優化乘車環境。

交通局表示，過去曾接獲民眾意見，公車前方的顯示板確實應力求簡要，讓乘客能在短時間掌握乘車資訊，後續已簡化跑馬燈資訊。近來除了車碼、起迄站外，僅輪播「搭公車請招手」、「搭公車戴口罩」，其他政令宣導都不會再透過此管道，有些局處來請託的也會以民眾需求為由婉拒。

65歲林先生說，退休後較常搭公車，顯示板比以前清楚。過去會覺得公車顯示板很亂，「跑了很多資訊，但等不到車號到底幾號。」21歲賴姓女大生則說，之前顯示板常有交通安全宣導資訊，可能要跑的資訊太多，反而覺得播放速度太快，「眼睛很花！」

樹德科技大學流通管理副教授陳佳宏表示，現在高市公車LED顯示會把公車代碼固定在面板上，方便乘客辨別。除了公車LED顯示資訊外，民眾最在意準點率、服務品質等，在疫情期間，駕駛員確診、轉職，加上路線調整，目前雖缺工趨緩，但仍應留意公車是否準點，在服務態度上應逐漸轉為內化服務，讓駕駛員能更有耐心、主動問好，提升互動品質。

陳佳宏指出，有其他縣市推出公車搭乘預約服務，現在不少人等公車時低頭滑手機，在台中有公車站設有按鈕，能先讓駕駛知道前面的站牌有人等車；台南也將試行APP預約搭乘服務，可在公車靠近的固定距離提醒民眾公車即將抵達，高雄可思考如何讓公車服務更細緻。另外，近日台北有客運業者推動「指差確認」降低轉彎事故，這些升級服務都有助於提升民眾搭乘意願。

去年交通局舉辦公車資訊優化公民咖啡館，近期整理民眾意見，逐步改善公車站牌、公車亭和logo等資訊。交通局說，在岡山、旗山等重大轉運站有放置統整性的公車路線圖，讓民眾更能一目了然知道有哪些轉乘資訊。