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「海島迴琉」設計意象 屏東琉球共融公園啟用

中央社／ 屏東縣11日電

全台難得一見海島特色共融公園，也是琉球首座共融公園今天啟用。這座屏東第29座共融遊戲場，以「海島迴琉」海洋意象設計，為「一鄉鎮一共融遊戲場」拼上離島這塊重要拼圖。

這座以海洋意象設計「海島迴琉」共融遊戲場，小朋友們難掩興奮迫不急待想搶先體驗，並拉著縣長周春米的手一同開箱這座海洋城堡，參觀這座融合滿滿琉球意象的共融公園。周春米也特別感謝前縣長潘孟安大力推動，讓屏東各鄉鎮都有屬於自己的特色公園。

周春米說，屏東的共融公園與特色遊戲場融入全人關懷元素，打造適合全年齡層的公園成為歡樂製造所，縣府團隊透過傾聽孩子們想法設計符合實際需求，讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域中共處、共學、共享、共玩空間。

此外，這處佔地0.8公頃大型共融式遊戲空間，一旁有日照中心、活動中心、失智據點、護理之家及幼兒園，整合周邊機能空間提供民眾一個運動、遊樂、培養親子感情地方；規劃多樣體健設施、挑戰性高的溜滑梯、觀星草坪、超大滑面滑道，以打造趣味、友善、無障礙共融空間，啟用後將成為屏東琉球獨享幸福無價的共融公園。

屏東縣政府城鄉發展處今天新聞稿表示，琉球是一座美麗珊瑚礁島嶼，海洋資源生生不息，因此設計上以海洋為理念，海波浪迴圈的線型作為園區的步道系統，遊具多層次平台設計如同礁石般錯落堆疊；又因位處半山腰上配合高聳遊具設施，創造登高眺望遠方視野感，園區融入高齡者及身障使用需求，提供各年齡層可使用的共融空間。

屏東縣政府 琉球

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