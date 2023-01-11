快訊

對等報復！大陸宣布暫停韓日入境簽證、過境免簽

林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

北榮精神部主任派駐金門 陳福海感謝支援離島

中央社／ 金門縣11日電

台北榮民總醫院精神醫學部今年起支援金門，精神醫學部主任白雅美親自出馬。金門縣長陳福海肯定北榮長期投入金門醫療工作，也感謝金門醫院為離島醫療盡心盡力。

在金門醫院院長王世典等人陪同下，白雅美下午到縣府拜會陳福海。白雅美表示，這次會來金門主要是配合北榮與金門醫院的「金門地區醫療給付效益提升計畫（IDS）」。

金門醫院發布新聞說明，今年起金門醫院精神科公費醫師因服務期滿、生涯規劃等個人因素將陸續離職；在其他公費醫師尚未完成訓練下鄉服務前，為保障離島民眾醫療品質，讓金門醫院精神科醫療業務不中斷，由白雅美上陣，肩負起精神科醫師派駐金門工作，也彰顯北榮、縣府和衛生福利部「三方共管」醫院的角色。

金門醫院表示，北榮各部的部主任是僅次於院長、副院長以外的一級主管，各部之下再分為各科，這次由「部主任」來到離島看診，顯示對金門醫療的重視。

白雅美為國立陽明大學公共衛生研究所博士、中山醫學大學醫學士、哈佛醫學院臨床研究員、美國Boston Mclean Hospital臨床研究員；擔任北榮精神部主任，身兼陽明交通大學醫學系精神學科主任等職。

金門醫院指出，白雅美的專長為精神藥理學、思覺失調症、憂鬱症、躁鬱症（雙極症）、焦慮症、身心失眠、恐慌症和社交焦慮症等。

金門 醫師

延伸閱讀

陳福海走訪金鼎國小 允諾爭取中央預算改善校園環境

金門縣庫相對嚴峻 陳福海：制高點看教育投資

小三通春節專案 陳福海要求入境金門需PCR陰性證明

影／陳福海與國小幼童共進午餐 大談金門幼教政策

相關新聞

暖胃又暖心！高雄市教育局致贈偏鄉弱勢生家庭年菜紅包

高雄市教育局今天在六龜區寶來國中，舉行「2023年偏鄉弱勢學童寒冬送暖．幸福團圓」活動，將年菜、紅包、福袋與滿滿關懷，分...

過年前喜訊！高市提前發育兒津貼、托育補助 加碼門檻取消

農曆春節將至，為讓育兒家庭過好年，高雄市長陳其邁今說，高市提前發放育兒津貼和托育補助，同時宣布去年10月起高市加碼的準公...

年節海巡大執法 花蓮艦進駐馬祖展現決心

春節將屆，第十一巡防區（馬祖）為強化各項勤務，統合第一○岸巡隊、第十海巡隊及連江查緝隊等能量，申請海巡署艦隊分署派遣花蓮...

先預約！高雄壽山動物園門票開放預購 春節每天5000張

高雄壽山動物園去年底試營運至今，採用門票預購制，已近8萬人次參觀。今天開放預購農曆春節門票，園方表示，初一到初八每天釋出...

屏縣打造1鄉1共融遊戲場 離島琉球「海島迴琉」今啟用

屏東縣琉球鄉共融公園今啟用，是全台難得一見海島特色共融公園，以海洋意象設計「海島迴琉」共融遊戲場，縣長周春米今和孩童們開...

高市府抽驗年貨利器 皂黃一滴劣品無所遁形

農曆春節將到，高雄市政府為確保年貨安全無虞，由衛生局會周消保官及農業局，食藥署南區管理中心、標準檢驗局高雄分局等員前往三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。