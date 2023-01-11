北榮精神部主任派駐金門 陳福海感謝支援離島

台北榮民總醫院精神醫學部今年起支援金門，精神醫學部主任白雅美親自出馬。金門縣長陳福海肯定北榮長期投入金門醫療工作，也感謝金門醫院為離島醫療盡心盡力。

在金門醫院院長王世典等人陪同下，白雅美下午到縣府拜會陳福海。白雅美表示，這次會來金門主要是配合北榮與金門醫院的「金門地區醫療給付效益提升計畫（IDS）」。

金門醫院發布新聞說明，今年起金門醫院精神科公費醫師因服務期滿、生涯規劃等個人因素將陸續離職；在其他公費醫師尚未完成訓練下鄉服務前，為保障離島民眾醫療品質，讓金門醫院精神科醫療業務不中斷，由白雅美上陣，肩負起精神科醫師派駐金門工作，也彰顯北榮、縣府和衛生福利部「三方共管」醫院的角色。

金門醫院表示，北榮各部的部主任是僅次於院長、副院長以外的一級主管，各部之下再分為各科，這次由「部主任」來到離島看診，顯示對金門醫療的重視。

白雅美為國立陽明大學公共衛生研究所博士、中山醫學大學醫學士、哈佛醫學院臨床研究員、美國Boston Mclean Hospital臨床研究員；擔任北榮精神部主任，身兼陽明交通大學醫學系精神學科主任等職。

金門醫院指出，白雅美的專長為精神藥理學、思覺失調症、憂鬱症、躁鬱症（雙極症）、焦慮症、身心失眠、恐慌症和社交焦慮症等。