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讓家長安心過年 高市提前發育兒津貼、托育補助

中央社／ 高雄11日電

高雄市長陳其邁今天宣布，為了讓家長安心育兒過好年，原本每月底發放的育兒津貼和托育補助，1月份將由市府社會局及教育局分別提前於17及18日發放完畢。

高雄市政府新聞稿表示，育兒津貼部分，未滿5歲幼兒，每月發放新台幣5000元至7000元育兒津貼。托育補助部分，未滿2歲兒童的公共及準公共托育補助今年1月起不排富，設籍高雄未滿3歲兒童送托準公共托嬰中心，中央及市府加碼共補助1萬500元；送托準公共保母，中央及市府加碼共補助每月9700元。

此外，原先補助就讀私立幼兒園的5歲以上至入國民小學前幼兒，每月5000元至7000元的就學補助，也放寬到未就學幼兒也能向戶籍所在的區公所申請。

高市府表示，高雄市公共及準公共幼兒園供應量合計已達9成，幼兒就讀公共及準公共幼兒園，每月家長繳費不超過1000至3000元，其中多胎次、中低及低收入家庭子女還可以再減免費用。

照顧經濟弱勢產婦方面，市府社會局表示，今年起高雄市低收入戶及中低收入戶的產婦，可併領生育津貼及坐月子到宅服務補助。

經濟弱勢家庭新生兒的父或母設籍並實際居住高雄市滿1年，或經生父認領登記，生父於新生兒出生當日設籍並實際居住高雄市滿1年，皆符合併領生育津貼及坐月子到宅服務補助的對象。

另外，去年10月起擴大孕婦產檢交通補助對象，設籍高雄市孕婦，不分年齡族群身分，皆補助14次產檢28趟次計程車車資5040元，讓產婦從懷孕到坐月子都能受到良好照顧。

高雄市長 幼兒園 坐月子

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