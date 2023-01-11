暖胃又暖心！高雄市教育局致贈偏鄉弱勢生家庭年菜紅包

高雄市教育局今天在六龜區寶來國中，舉行「2023年偏鄉弱勢學童寒冬送暖．幸福團圓」活動，將年菜、紅包、福袋與滿滿關懷，分享給265個偏鄉弱勢家庭，嘉惠410名學子。現場的佳餚樣品，讓孩子們對今年的年菜充滿期待。

教育局與高雄市餐盒食品商業同業公會、各級學校家長會長協會、中小學校長協會與高雄市員工消費合作社等，現場共同致贈年菜、福袋、應景紅包給弱勢學生與家庭。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會也響應加碼捐贈米餅，讓學子在農曆年來臨能感受到溫暖。

今年分享的年菜豐盛又美味，有枸杞雞燉人參、吉祥富貴如意年糕、迎春八寶海鮮羹、經典白菜獅子頭、招財金元寶等佳餚。一道道象徵吉祥福氣的應景餐點，來自高雄市餐盒食品公會成員共襄盛舉，包含高雄市蕭記食品、芳味香食品、立緯食品、耕域食品、米珍香食品、味帝企業、海方食品企業、靜合佳企業、佳琪食品及天青合食品公司的提供與贊助。

喜迎兔年，由中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會特別加碼1500罐米餅零食，讓偏鄉弱勢孩子在除夕團圓夜，與家人手足共享、一起守歲。

現場孩子們以實際行動表達謝意，將感謝大家關懷的心情寫在感謝卡，裝置成充滿愛與溫馨的造型意象，期許自己延續善意，未來也能一起向外傳遞更多溫暖。

財團法人陳期教育事務基金會理事長蔡皆悅與名書法家現場揮毫寫春聯，並結合寶來在地文化特色社區協會與人文關懷協會設攤展示，讓與會者感受不同於閩南文化的農曆春節。寶來國中合唱團唱出天籟之音，讓愛與關懷的氛圍，在每個人心中留下最難忘的回憶。