落地就業市場 高市大港青年實習計畫成績亮眼

高市府推動的大港青年實習媒合計畫，111年開出亮眼成績，成功媒合超過800名青年至160家高雄企業實習，較110年媒合增加超過300名，參與的企業也比去年多出近50家。

依高雄市政府青年局今天公布數據，其中應屆畢業生留任轉正職比例高達66%；非應屆畢業生留任繼續實習比例也高達61%。進一步調查高達9成企業因參加計畫而增加錄用青年實習生，錄用實習生人數為計畫原有實習人數2.1倍，促進青年實習就業效果翻倍。

青年局長張以理表示，高雄市近年來招商及觀光成績斐然，國際大廠與知名企業相繼進駐高雄，帶動相關產業對人力需求倍增，透過「大港青年實習站」媒合平台，餐飲服務業媒合率達79%，製造業媒合率73%，連缺工最嚴重的營建工程業的媒合率也有58%。

另外，經調查參與大港實習計畫115家企業中，高達9成企業因參加計畫而增加錄用青年實習生，錄用實習生人數為計畫原有實習人數2.1倍，且相較前一年度，錄用實習生人數亦成長36%，計畫外溢效果顯著。

青年局今天新聞稿指出，經調查111年度戶籍在高雄但就讀外縣市學校的實習生共113人，其中有超過6成的大專應屆畢業生實習結束後即轉任正職，順利返回高雄就業。而戶籍在外縣市但在高雄學校就讀的實習生有222位，其中應屆畢業生轉任正職的比例超過一半，透過青年局事先篩選優質企業及實習職缺，對於北漂或南漂學生留在高雄就業具強大效益，紓解相關產業缺工壓力。

青年局創業輔導科指出，為利提早向下扎根，參與實習計畫的高中職學生，6成以上選擇與就讀科系相符職缺實習，以便提早接軌職場。無論學生就讀科系為何，都能在「大港青年實習站」媒合平台找到實習機會，為未來畢業提早做好準備。

依青年局調查，111年度最受學生青睞職缺依序為企劃助理、行政助理及專案助理，另外銀行櫃員及媒體設計類職缺也同樣受到歡迎。將持續開發更多相關企業及職缺，滿足學生對實習需求，也為企業儲備人力。