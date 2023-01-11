過年前喜訊！高市提前發育兒津貼、托育補助 加碼門檻取消

農曆春節將至，為讓育兒家庭過好年，高雄市長陳其邁今說，高市提前發放育兒津貼和托育補助，同時宣布去年10月起高市加碼的準公共托育補助2000元和準公共保母加碼每月1200元不再排富。

未滿5歲幼兒，政府每月月底前發放5000元至7000元育兒津貼，市府為讓民眾過好年，在過年前，將由社會局及教育局提前於1月17、18日發放完畢。

去年10月高市加碼托育補助，設籍高雄、未滿3歲兒童送托準公共托嬰中心、準公共保母，每月除了中央補助8500元外，市府每月加碼1200元（準公共保母）、2000元（準公共托嬰中心）。去年僅家庭所得稅稅率20%以下家庭才能申請，今年1月起也加碼取消此限制。

陳其邁今指出，今年1月起，未滿2歲兒童的公共及準公共托育補助將不排富，取消家庭所得稅稅率20%以下才可申請的限制。另外也放寬原先補助就讀私立幼兒園的5歲以上至入國民小學前幼兒，每月5000元至7000元的就學補助，未就學的幼兒也可以向戶籍所在的區公所申請。

市府表示，為了照顧育兒家庭，減輕負擔，市府1今年起育兒津貼、托育補助不排富、5歲就學補助擴及未就學幼兒申領，幼教人員薪資福利加碼。提供家長更多元平價的育兒選擇，高雄市的公共及準公共幼兒園供應量合計已達9成，幼兒就讀公共及準公共幼兒園，每月家長繳費不超過1000至3000元，多胎次、中低及低收入家庭子女還可以再減免費用。

市府社會局表示，今年起高雄市低收入戶及中低收入戶的產婦，可併領生育津貼及坐月子到宅服務補助。即經濟弱勢家庭新生兒的父或母設籍並實際居住高雄市滿1年，或經生父認領登記，生父於新生兒出生當日設籍並實際居住高雄市滿1年，皆符合併領生育津貼及坐月子到宅服務補助的對象。另，自去年10月起孕婦產檢交通補助擴大對象，設籍高雄市孕婦，不分年齡族群身分，皆補助14次產檢28趟次計程車車資5040元。