快訊

蔡蘇今早會議…總統府4點聲明 內閣調整時間點曝光

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

張亞中宣布爭取國民黨總統提名 藍營會重演2019年內戰？

要去先預約！高雄壽山動物園門票開放預購 春節每天5000張

中央社／ 高雄11日電
壽山動物園愈來愈精彩，透過動物觀察廊道一探可愛呆萌的水豚君。
壽山動物園愈來愈精彩，透過動物觀察廊道一探可愛呆萌的水豚君。

高雄壽山動物園去年底試營運至今，採用門票預購制，已近8萬人次參觀。今天開放預購農曆春節門票，園方表示，初一到初八每天釋出5000張票，比平常假日增加1000張門票。

高雄壽山動物園主任莊絢智今天接受中央社記者訪問表示，假日原本一天限額4000張票，但春節期間增加1000張票，初一到初八每天釋出5000張票。

壽山動物園門票預購有官網、ibon及KKday三大購票管道，其中官網春節預購票數最多，每天有3500張。莊絢智說，目前初三、初四門票預購情形最熱烈，截至中午12時，官網的初三門票已售出1700張。

高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園去年12月16日試營運至今已近8萬人次參觀，考量年節將至，是家人團圓攜手走春好時機，壽山動物園僅1月21日除夕休園外，年節期間不打烊。

高雄市長陳其邁上午接受媒體聯訪時，也呼籲民眾多利用網路預購門票，市府也會逐步開放數量，希望讓每個小朋友、大朋友在過年期間，都有美好回憶。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，壽山動物園去年整建，期間園內先後迎來二趾樹懶、長鼻浣熊、沼林袋鼠、波爾羊、大羚羊、狐獴、絨鼠、黑肚綿羊、山羌、羊駝等31隻動物寶寶誕生，讓整建後的壽山動物園有了許多新面孔。

昨天剛迎接黑肚綿羊新生兒的保育員陳廣鴻說，黑肚綿羊是群居性動物，看綿羊群體一起活動很有趣，群體互助互動，是其他獨居型動物看不到的。照顧羊駝的保育員吳雪枝說，羊駝可愛又溫馴，有些還很親人，新生寶寶很好照顧。

壽山動物園 高雄市長 春節

延伸閱讀

日本三重縣知事拜會陳其邁 雙方談產業、觀光、教育

壽山動物園因這些設計 獲第22屆公共工程金質獎

扯！壽山動物園停車場鋼筋外露 勾轎車底盤遊客慘了

高雄疫後外語導遊就職訓練 搶月底前報名

相關新聞

要去先預約！高雄壽山動物園門票開放預購 春節每天5000張

高雄壽山動物園去年底試營運至今，採用門票預購制，已近8萬人次參觀。今天開放預購農曆春節門票，園方表示，初一到初八每天釋出...

屏縣打造1鄉1共融遊戲場 離島琉球「海島迴琉」今啟用

屏東縣琉球鄉共融公園今啟用，是全台難得一見海島特色共融公園，以海洋意象設計「海島迴琉」共融遊戲場，縣長周春米今和孩童們開...

高市府抽驗年貨利器 皂黃一滴劣品無所遁形

農曆春節將到，高雄市政府為確保年貨安全無虞，由衛生局會周消保官及農業局，食藥署南區管理中心、標準檢驗局高雄分局等員前往三...

遊屏東185沿山雙層巴士春節登場 鳳梨彩帽田將現身

屏東縣府去年推185沿山雙層巴士一推出即秒殺，今年從1月23日大年初二起營運到5月14日，每周假日與國定假日行駛南、北線...

連拿23座大獎 大社蜜棗冠軍最想挑戰的事竟是退休

產量與品質不受日前連續兩波寒流影響，高雄大社蜜棗上市，果菜市場拍賣價每公斤站上300元。高雄市今年循往例舉辦蜜棗評鑑比賽...

春節小三通專案啟動 「金馬證」辦證民眾增多達725件

行政院在12月宣布通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施時間為春節前後兩週(112年1月7日至同年2月6日)，近日申辦金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。