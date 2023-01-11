要去先預約！高雄壽山動物園門票開放預購 春節每天5000張

高雄壽山動物園去年底試營運至今，採用門票預購制，已近8萬人次參觀。今天開放預購農曆春節門票，園方表示，初一到初八每天釋出5000張票，比平常假日增加1000張門票。

高雄壽山動物園主任莊絢智今天接受中央社記者訪問表示，假日原本一天限額4000張票，但春節期間增加1000張票，初一到初八每天釋出5000張票。

壽山動物園門票預購有官網、ibon及KKday三大購票管道，其中官網春節預購票數最多，每天有3500張。莊絢智說，目前初三、初四門票預購情形最熱烈，截至中午12時，官網的初三門票已售出1700張。

高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園去年12月16日試營運至今已近8萬人次參觀，考量年節將至，是家人團圓攜手走春好時機，壽山動物園僅1月21日除夕休園外，年節期間不打烊。

高雄市長陳其邁上午接受媒體聯訪時，也呼籲民眾多利用網路預購門票，市府也會逐步開放數量，希望讓每個小朋友、大朋友在過年期間，都有美好回憶。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，壽山動物園去年整建，期間園內先後迎來二趾樹懶、長鼻浣熊、沼林袋鼠、波爾羊、大羚羊、狐獴、絨鼠、黑肚綿羊、山羌、羊駝等31隻動物寶寶誕生，讓整建後的壽山動物園有了許多新面孔。

昨天剛迎接黑肚綿羊新生兒的保育員陳廣鴻說，黑肚綿羊是群居性動物，看綿羊群體一起活動很有趣，群體互助互動，是其他獨居型動物看不到的。照顧羊駝的保育員吳雪枝說，羊駝可愛又溫馴，有些還很親人，新生寶寶很好照顧。