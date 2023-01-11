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屏縣打造1鄉1共融遊戲場 離島琉球「海島迴琉」今啟用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣打造1鄉1特色遊戲場，琉球鄉共融公園以海洋意象為主題，今正式啟用，成為屏縣第29座共融遊戲場。圖／屏東縣府提供
屏東縣打造1鄉1特色遊戲場，琉球鄉共融公園以海洋意象為主題，今正式啟用，成為屏縣第29座共融遊戲場。圖／屏東縣府提供

屏東縣琉球鄉共融公園今啟用，是全台難得一見海島特色共融公園，以海洋意象設計「海島迴琉」共融遊戲場，縣長周春米今和孩童們開箱這座海洋城堡，成為屏縣第29座共融遊戲場，為「一鄉鎮一共融遊戲場」拼上離島這塊重要拼圖。

縣長周春米說，琉球共融公園一旁有日照中心、活動中心、失智據點、護理之家及幼兒園，占地0.8公頃大型共融式遊戲空間，整合周邊機能空間，提供民眾運動、遊樂、培養親子感情的地方。公園規畫多樣體健設施、挑戰性高的滑梯、觀星草坪、超大滑面滑道，以打造趣味、友善、無障礙的共融空間。

周春米說，屏東的共融公園與特色遊戲場融入全人關懷，打造適合全年齡層的公園成為歡樂製造所，縣府團隊傾聽孩子聲音設計符合實際需求，讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域共處、共學、共享、共玩的空間。

縣府指出，琉球是美麗的珊瑚礁島嶼，海洋資源生生不息，設計上以海洋為理念，海波浪迴圈的線型作為園區的步道系統，遊具多層次的平台設計如同礁石般錯落堆疊，又因位處半山腰配合高聳的遊具設施，創造登高眺望遠方視野，園區融入高齡者及身障使用需求，提供各年齡層可使用的空間。

屏東縣琉球鄉共融公園以海洋意象設計，縣長周春米（後排右二）今和孩童們開箱這座海洋城堡，成為屏縣第29座共融遊戲場。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉共融公園以海洋意象設計，縣長周春米（後排右二）今和孩童們開箱這座海洋城堡，成為屏縣第29座共融遊戲場。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉共融公園以海洋意象設計，縣長周春米（中）今和孩童們開箱這座海洋城堡，成為屏縣第29座共融遊戲場。圖／屏東縣府提供
屏東縣琉球鄉共融公園以海洋意象設計，縣長周春米（中）今和孩童們開箱這座海洋城堡，成為屏縣第29座共融遊戲場。圖／屏東縣府提供

周春米 琉球

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