屏縣打造1鄉1共融遊戲場 離島琉球「海島迴琉」今啟用

屏東縣琉球鄉共融公園今啟用，是全台難得一見海島特色共融公園，以海洋意象設計「海島迴琉」共融遊戲場，縣長周春米今和孩童們開箱這座海洋城堡，成為屏縣第29座共融遊戲場，為「一鄉鎮一共融遊戲場」拼上離島這塊重要拼圖。

縣長周春米說，琉球共融公園一旁有日照中心、活動中心、失智據點、護理之家及幼兒園，占地0.8公頃大型共融式遊戲空間，整合周邊機能空間，提供民眾運動、遊樂、培養親子感情的地方。公園規畫多樣體健設施、挑戰性高的滑梯、觀星草坪、超大滑面滑道，以打造趣味、友善、無障礙的共融空間。

周春米說，屏東的共融公園與特色遊戲場融入全人關懷，打造適合全年齡層的公園成為歡樂製造所，縣府團隊傾聽孩子聲音設計符合實際需求，讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域共處、共學、共享、共玩的空間。