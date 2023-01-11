高市府抽驗年貨利器 皂黃一滴劣品無所遁形
農曆春節將到，高雄市政府為確保年貨安全無虞，由衛生局會周消保官及農業局，食藥署南區管理中心、標準檢驗局高雄分局等員前往三鳳中街年貨大街聯合稽查，也隨機使用皂黃等試劑抽檢食品是否異樣，一滴若變色，劣品就無所遁形。
三鳳中街是高雄著南北貨交易市場，每逢農曆春節即湧進大批採買人潮，商圈理事長伍進昌說，近來商家因生意大好，忙到深夜後還要理貨，都到凌晨3、4點才能入睡，而今年過年提早，工讀生寒假相對短，打工人力奇缺，日薪調高都沒人來應徵。
鑑於年節食品安全考量，高市衛生局長黃志中、主任消保官殷茂乾及標檢局高雄分局課長鐘榮欽等人，今早聯合稽查三鳳中街，標檢局指商圈內224個商家磅秤，均檢驗合格，消費者採買可以放心，不致有偷斤減兩問題。
衛生局表示，今天聯合稽查，現場除查核107家店家的食品標示、肉品原產地標示，也以衛生局研製的皂黃及過氧化氫試劑，執行豆製品快篩。衛生局長黃志中說，三鳳街是歷史悠久的年貨大街，商圈在食安上做了很多努力。過去已有很好的基礎 ，但每年仍要稽查「複習」，商家與消費者共同重視食安，才是創造健康幸福城市的基礎。
黃志中也提醒，疫情仍在，年貨大街雖然提供試吃，但切忌邊走邊吃，脫口罩試吃的時間也不要過久。消保官殷茂乾表示，三鳳中街的磅秤都已檢驗通過，但交易過程是以公克還是台斤計價，業者務必說明清楚，達到童叟無欺。
高市衛生局也公布日來到超市量販點年貨大街及果菜市場的查察結果，從182家食品製造業及知名年菜餐廳抽驗99件，有2件產品不符規定，不合格率2.02%。檢驗項目含防腐劑、殺菌劑、順丁烯二酸、衛生標準等項，1件烏骨雞檢出動物用藥三甲氧芐氨嘧啶 0.29 ppm(標準:0.05 ppm)、1件竹笙檢出重金屬鎘 4 mg/kg(標準:2 mg/kg)；供應商來源都是外縣市，已移請處辦。另針對5家年菜餐廳查核，有2家作業環境限期改正。
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