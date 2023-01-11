高市府抽驗年貨利器 皂黃一滴劣品無所遁形

農曆春節將到，高雄市政府為確保年貨安全無虞，由衛生局會周消保官及農業局，食藥署南區管理中心、標準檢驗局高雄分局等員前往三鳳中街年貨大街聯合稽查，也隨機使用皂黃等試劑抽檢食品是否異樣，一滴若變色，劣品就無所遁形。

三鳳中街是高雄著南北貨交易市場，每逢農曆春節即湧進大批採買人潮，商圈理事長伍進昌說，近來商家因生意大好，忙到深夜後還要理貨，都到凌晨3、4點才能入睡，而今年過年提早，工讀生寒假相對短，打工人力奇缺，日薪調高都沒人來應徵。

鑑於年節食品安全考量，高市衛生局長黃志中、主任消保官殷茂乾及標檢局高雄分局課長鐘榮欽等人，今早聯合稽查三鳳中街，標檢局指商圈內224個商家磅秤，均檢驗合格，消費者採買可以放心，不致有偷斤減兩問題。

衛生局表示，今天聯合稽查，現場除查核107家店家的食品標示、肉品原產地標示，也以衛生局研製的皂黃及過氧化氫試劑，執行豆製品快篩。衛生局長黃志中說，三鳳街是歷史悠久的年貨大街，商圈在食安上做了很多努力。過去已有很好的基礎 ，但每年仍要稽查「複習」，商家與消費者共同重視食安，才是創造健康幸福城市的基礎。

黃志中也提醒，疫情仍在，年貨大街雖然提供試吃，但切忌邊走邊吃，脫口罩試吃的時間也不要過久。消保官殷茂乾表示，三鳳中街的磅秤都已檢驗通過，但交易過程是以公克還是台斤計價，業者務必說明清楚，達到童叟無欺。