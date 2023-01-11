遊屏東185沿山雙層巴士春節登場 鳳梨彩帽田將現身

屏東縣府去年推185沿山雙層巴士一推出即秒殺，今年從1月23日大年初二起營運到5月14日，每周假日與國定假日行駛南、北線，沿途行經185沿山公路鳳梨彩帽田，今年透過徵選設計彩帽田圖案，目前鳳梨田區施作，預計1月15日前完工現身，首班1月16日起開放預約。

屏東縣府交旅處指出，今年185沿山雙層巴士換上「185沿山旺『兔』來」新，1月23日大年初二起帶領大家，由水門轉運站發車，沿途欣賞象徵「財富旺來」特色戴帽鳳梨田、「萬事平安」萬金教堂、「啡黃騰達」屏東咖啡園區等185縣道景點，用不同角度看見屏東多元文化的美，還能憑訂票紀錄獲得各停靠點商家優惠券，將今年的好運獻給每位乘客。

185南線，屏東咖啡園區是期間限定，1月23日到1月29日才有停留。另外今年的鳳梨彩帽田，勞青處特別舉辦屏東農業地景創新創業提案競賽，以仿效黑客松的競賽模式徵選競圖，鳳梨採帽田首次結合圖案現身，將有草鴞圖案現身田區，精彩可期。

農業處長鄭永裕說，鳳梨戴帽，原本是為防曬避免過多陽光傷害品質，近年縣府透過不同顏色的鳳梨戴帽，意外為大地畫布揮灑美麗色彩，通常是在採收前1.5個月為鳳梨戴帽，今年4個田區共6.8公頃，25萬到26萬顆鳳梨，185北線銀獅、綠地合作社，185南線有銘泉、川農。有彩繪圖案的僅在185北線，185南線的部分仍是維持去年不同顏色彩帽分布。

交旅處長黃國維說，185雙層巴士去年3月首航，將風景一次盡收眼底的獨特旅遊視角，以及動人的沿山風光，班次開放預約秒殺，為回應民眾熱烈期待，今年改為一周前開放預約，並推出抽獎與深度旅遊遊程帶領旅客進入部落、社區享用在地美食，帶動185縣道觀光產業人潮。

2023年雙層巴士路線分為南、北兩條路線：「北線」參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集，「南線」到訪銘泉農場、屏東咖啡園區、萬金教堂、林後四林平地森林園區、屏東可可園區，車上並安排專業導覽人員解說，遊客可以更了解沿途地景和文化。