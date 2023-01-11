連拿23座大獎 大社蜜棗冠軍最想挑戰的事竟是退休

產量與品質不受日前連續兩波寒流影響，高雄大社蜜棗上市，果菜市場拍賣價每公斤站上300元。高雄市今年循往例舉辦蜜棗評鑑比賽，拿下冠軍的農民林美綉說，務農23年累計拿到同數量獎項肯定，栽種蜜棗耗人工與體力，務農太辛苦，今年最想挑戰退休，不再忙農務。

大社蜜棗面積約100公頃，大社農會1月8日舉辦品質評鑑競賽，林美綉奪冠，亞軍為李淑妮、陳祈瑞，季軍何金好、林家玄、蘇信誠，黃郡、李清讚、彭何金束、蘇晁弘並列優勝。

市長陳其邁今早在大社中山堂頒獎表揚得獎農民，受獎者座位卻有許多空缺，引發外界好奇。農會總幹事謝清標解釋，年節是送禮旺季，前陣子低溫導致果實成長慢，5兩以上的果粒比較少，這幾天氣溫回暖，蜜棗成長速度變快，多數農民在田間忙採收及分級包裝，趕賺年前這波送禮商機，天天清晨3點就要出貨北上運銷，沒時間參加活動。

棗農李淑妮說，去年兩波寒流來襲，10度以下低溫對蜜棗考驗極大，產量略受影響。今年奪冠的林美綉則說，務農真的不輕鬆，七分農地三種品種，每一年的氣候條件都不同，年年有不同挑戰，入行23年，冠軍次數記不清楚，也拿過農改場的蜜棗全國賽獎項肯定，期待可以退休好好休息。