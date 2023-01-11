春節小三通專案啟動 「金馬證」辦證民眾增多達725件
行政院在12月宣布通過「金馬地區民眾春節交通專案」，實施時間為春節前後兩週(112年1月7日至同年2月6日)，近日申辦金馬證的民眾增多，移民署南區事務大隊金門縣服務站表示，從12月1日到1月11日共計有725人申辦，提醒民眾每月他們都會下鄉申辦，民眾可配合時間就近辦理，不用特別趕往水頭的金門服務站辦理。
金門縣服務站表示，「小三通」自109年2月10日起因疫情停航迄今將屆3年，金馬澎地區民眾所持有之台灣地區(金馬澎)多次入出境證，也就是俗稱的「金馬證」多已過期，提醒若持有效中華民國護照，則無須辦理金馬證仍可搭乘「小三通」客船出境。
金門縣服務站人員表示，自從宣布小三通即將重啟後，辦證的民眾就增多，以前是一個月沒有幾個人申辦，現在則是一個月就有600多件的申辦案件，據他們統計，從12月1日到1月11日共計有725人申辦。
金門服務站提醒，民眾如欲辦理金馬證，則應符合在金門、馬祖、澎湖設籍滿6月以上之規定，並檢附：1、申請書，2年內新拍照片1張（同國民身分證規格）。2、國民身分證正、影本(正本驗畢退還，影本貼於申請書上)，年齡在14歲以下未領身分證者，附戶口名簿影本等文件臨櫃申請。
由於金馬證申辦需5個工作日，民眾欲持金馬證出境，請於上班日至服務站臨櫃辦理。另針對偏遠地區及不便親自到站申辦的民眾，金門縣服務站每月均安排行動服務，民眾可於指定時間至各鄉鎮公所服務台移民署據點辦理送(取)件服務，省去舟車勞頓及等候時間，相關據點資訊可撥打(082)323-695金門縣服務站洽詢。
金門縣服務站主任廖蔚蘭指出，目前仍是疫情高峰，搭乘春節交通專案船舶入境民眾，仍應做好防疫及自我保護措施，降低染疫風險，另為防範非洲豬瘟，赴陸民眾應避免前往畜牧場，入境時切勿自境外攜帶或輸入肉品，違反規定將處以罰鍰，最高可達新臺幣100萬元。
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