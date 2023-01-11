高捷迎新春 推出「咻咻熊」主題彩繪列車

農曆春節將至，高雄捷運推出新春系列活動，推出「咻咻熊」主題彩繪列車，即日起至2月底與乘客一起迎新春。高捷邀請人氣插畫家「咻咻熊」繪製一系列可愛的「女孩與咻咻熊」布置，更打造中央公園站成主題車站，販售系列商品。乘客可集點換取聯名贈品，本周五有揮毫贈春聯活動，周六、日在美麗島站也有新春二手市集。

高捷表示，今年冬天高雄捷運與「咻咻熊」跨界合作，為讓旅客感受悠遊港都氛圍，將把高捷中央公園站打造成「咻咻熊」主題車站，站內設置拍照牆、熱門景點散步地圖，還有時下流行的扭蛋機、姓名貼與拍照機。同步推出「來高雄約會吧！」主題彩繪列車也發行「咻咻熊」系列商品，完成集章任務還可獲得獨家聯名贈品。

「咻咻熊」彩繪列車即日起至2月28日，不定期行駛於捷運紅線，高捷表示，民眾在活動期間至高捷商品館（美麗島門市、高雄車站門市及左營站旅遊諮詢處）購買聯名周邊商品，即可索取專屬限量集章紙。另，指定車站集滿5枚指定戳章後，即可至美麗島站高捷商品館，兌換可愛爆表的馬口鐵小鏡子，數量有限，兌完為止。

除彩繪列車外，高捷公司也與高雄大學書法社合作，明天下午3點至5點在捷運左營站內（旅遊諮詢處旁）舉辦「兔年高捷揮毫贈春聯」活動，由知名書法家宋耀偉帶領師生現場揮毫書寫春聯，免費贈予捷運旅客（數量有限，送完為止）。