快訊

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

吳怡農2024選立委呼聲高 派系人士：他未必想再戰王鴻薇

大港青年實習計畫媒合800青年 留任率逾6成帶動就業

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
企畫及媒體設計類型工作為111年度學生熱門投遞的實習職缺，凸顯青年對於就業市場的喜好。圖／高雄市青年局提供
企畫及媒體設計類型工作為111年度學生熱門投遞的實習職缺，凸顯青年對於就業市場的喜好。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府青年局指出，去年大港青年實習媒合計畫開出亮眼成績，已成功媒合超過800名青年至160家高雄企業實習，較去年媒合增加超過300名，參與的企業也比去年多出近50家，其中應屆畢業生留任轉為正職比例高達66%，非應屆畢業生留任繼續實習比例也高達61%。高達9成企業因參加計畫而增加錄用青年實習生。

青年局長張以理表示，高雄市近年來招商及觀光成績亮眼，國際大廠與知名企業相繼進駐高雄，帶動相關產業對人力需求倍增。透過「大港青年實習站」媒合平台，餐飲服務業媒合率高達79%，製造業媒合率73%，連缺工最嚴重的營建工程業的媒合率也有58%。經調查參與大港實習計畫115家企業中，高達9成企業因參加計畫而增加錄用青年實習生，相較前一年度，錄用實習生人數成長36%，計畫外溢效果顯著。

青年局指出，經調查民國111年戶籍在高雄但就讀外縣市學校的實習生共113人，其中有超過6成的大專應屆畢業生實習結束後即轉任正職，順利返回高雄就業。而戶籍在外縣市但在高雄學校就讀的實習生有222人，其中應屆畢業生轉任正職的比例超過一半。透過青年局事先篩選的優質企業及實習職缺，對於北漂或南漂學生留在高雄就業具強大效益，也能紓解相關產業的缺工壓力。

青年局表示，為利提早向下扎根，參與實習計畫的高中職學生，6成以上選擇與就讀科系相符的職缺實習，以便提早接軌職場，其餘學生選擇與就讀科系不同的職缺實習，以利探索未來職涯方向。無論學生就讀科系為何，皆能在「大港青年實習站」媒合平台找到實習的機會，為未來畢業提早做好準備。

111年度最受學生青睞的職缺依序為企畫助理、行政助理及專案助理，另外銀行櫃員及媒體設計類職缺也同樣受到歡迎。青年局將持續開發更多相關企業及職缺，滿足學生對實習的需求，也為企業儲備人力。有意申請的企業及想要實習的青年，可留意高雄市政府青年局官方網站訊息。

北漂就學的大眾廣播公司實習生參與高市實習計畫，返回高雄實習後轉任。圖／高雄市青年局提供
北漂就學的大眾廣播公司實習生參與高市實習計畫，返回高雄實習後轉任。圖／高雄市青年局提供
與同事討論軟體開發的圖靈文本公司實習生設籍外縣市，參與高市實習計畫實習後轉任正職在高雄扎根。圖／高雄市青年局提供
與同事討論軟體開發的圖靈文本公司實習生設籍外縣市，參與高市實習計畫實習後轉任正職在高雄扎根。圖／高雄市青年局提供

實習 青年 科系

延伸閱讀

高雄卡車起重機失控追撞十輛車 疑未注意車前情況釀禍

萌「豹」全場！ 「無所事事小海豹」穿上兔年新衣 1/12遊回高雄了

日本三重縣知事拜會陳其邁 雙方談產業、觀光、教育

力匯國際15周年晚宴席開2600桌 創造高雄奇蹟之夜

相關新聞

澄清湖計畫 環團批毀公園蓋豪宅

森林城市協會等民間團體昨陳情，高雄市都發局通過「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，是毀公園綠地蓋豪宅，呼籲兼...

大港青年實習計畫媒合800青年 留任率逾6成帶動就業

高雄市政府青年局指出，去年大港青年實習媒合計畫開出亮眼成績，已成功媒合超過800名青年至160家高雄企業實習，較去年媒合...

不滿申請回饋金被拒 廟宇抗議

屏東縣恆春鎮街頭近期出現「罪魁禍首：核三廠」抗議標語，意指台電43年前架設高壓輸配電塔，破壞恆春風水和景觀，恆春赤牛嶺鎮...

鳳山新橋名難產 兩邊里長沒共識

高雄市鳳山區過埤里與南成里是新興生活區，二里長期被鳳山溪阻隔，居民過去上下班都要從88快速道路下方經過，車流大危險高，市...

日本三重縣知事拜會陳其邁 雙方談產業、觀光、教育

日本三重縣知事一見勝之今天率該縣雇用經濟部等一行8人拜會高雄市長陳其邁，雙方就產業、觀光及教育交流等議題交換意見，並期盼...

民團再槓陳其邁 批高鐵南延是黑箱

高雄市長陳其邁上周在臉書粉絲專頁宣布高鐵延伸屏東路線，路線改成與往來高屏的東西向第二條快速公路平行共構，引發外界議論，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。